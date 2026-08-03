Zakrivljena cijev standardna
DN 35 zakrivljena plastična cijev za mokre i suhe usisavače. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.
DN 35 zakrivljena plastična cijev za mokre i suhe usisavače. Prikladno za korištenje s usisnim crijevima sa spojnicom 2.0, koja su općenito kompatibilna s usisavačima proizvedenim od 2017. nadalje. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Materijal
|Plastika
|Priključak na kraju pribora
|Konus
|Priključak na usisno crijevo¹⁾
|Spojnica 2.0
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|295 x 85 x 51