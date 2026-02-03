Zamjenska baterija

Više vremena rada prilikom čišćenja: zamjenska baterija za sve varijante VC 4 Cordless myHome produljuje vrijeme rada za 30 minuta bez potrebe za zaustavljanjem radi ponovnog punjenja.

Zahvaljujući litij-ionskoj bateriji, sve varijante VC 4 Cordless myHome usisavača mogu se koristiti do 30 minuta duže bez zaustavljanja radi punjenja. Jednostavno zamijenite bateriju u uređaju i on je spreman za rad. Nakon što je posao obavljen, zamjenska baterija se može puniti u uređaju.

Značajke i prednosti
Snažna litijsko-ionska ćelija
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 146 x 62 x 43
