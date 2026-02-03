Zahvaljujući litij-ionskoj bateriji, sve varijante VC 4 Cordless myHome usisavača mogu se koristiti do 30 minuta duže bez zaustavljanja radi punjenja. Jednostavno zamijenite bateriju u uređaju i on je spreman za rad. Nakon što je posao obavljen, zamjenska baterija se može puniti u uređaju.