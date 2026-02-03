Zamjenska baterija
Više vremena rada prilikom čišćenja: zamjenska baterija za sve varijante VC 4 Cordless myHome produljuje vrijeme rada za 30 minuta bez potrebe za zaustavljanjem radi ponovnog punjenja.
Zahvaljujući litij-ionskoj bateriji, sve varijante VC 4 Cordless myHome usisavača mogu se koristiti do 30 minuta duže bez zaustavljanja radi punjenja. Jednostavno zamijenite bateriju u uređaju i on je spreman za rad. Nakon što je posao obavljen, zamjenska baterija se može puniti u uređaju.
Značajke i prednosti
Snažna litijsko-ionska ćelija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|146 x 62 x 43