Zamjenska baterija za WV 5

Čišćenje bez kraja: to omogućuje zamjenska baterija za baterijski usisavač za prozore WV 5.

Zahvaljujući zamjenskim baterijama koje se isporučuju kao opcija, uz pomoć novog WV 5 sada je moguće beskonačno čišćenje. Bez prekida rada. Jednostavno jednim klikom izvaditi bateriju iz uređaja i isto tako jednostavno umetnuti drugu bateriju. I idemo dalje ...

Značajke i prednosti
Za beskonačno čišćenje
Čišćenje bez prekida rada
Jednostavna i brza zamjena aku-baterije samo jednim klikom
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Boja siva
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 57 x 81 x 28
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH