Zamjenska baterija za WV 5
Čišćenje bez kraja: to omogućuje zamjenska baterija za baterijski usisavač za prozore WV 5.
Zahvaljujući zamjenskim baterijama koje se isporučuju kao opcija, uz pomoć novog WV 5 sada je moguće beskonačno čišćenje. Bez prekida rada. Jednostavno jednim klikom izvaditi bateriju iz uređaja i isto tako jednostavno umetnuti drugu bateriju. I idemo dalje ...
Značajke i prednosti
Za beskonačno čišćenje
Čišćenje bez prekida rada
Jednostavna i brza zamjena aku-baterije samo jednim klikom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|57 x 81 x 28