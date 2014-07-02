Zamjenske mlaznice za T-Racer

Visokokvalitetne, sive zamjenske mlaznice za jednostavnu zamjenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamjenu mlaznica za uređaje klase K2-K5.

Visokokvalitetne, sive zamjenske mlaznice za jednostavnu zamjenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamjenu mlaznica za uređaje klase K2-K5 (T 250, T 300, T 400).

Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
  • Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
  • Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Visoki tlak - plosnati mlaz
  • Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
  • Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 90 x 125 x 30
