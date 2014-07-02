Zamjenske mlaznice za T-Racer
Visokokvalitetne, sive zamjenske mlaznice za jednostavnu zamjenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamjenu mlaznica za uređaje klase K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
- Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Visoki tlak - plosnati mlaz
- Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
- Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 125 x 30