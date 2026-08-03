Zapakiran filtar HEPA, H13

HEPA 13 filter s 99,95% stupnjem odvajanja certificiran prema ispitnom standardu DIN EN 1822: 2019. Za povećanje kapaciteta filtra i poboljšanje zraka puhača.

Naš HEPA 13 filter zadržava sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara zahvaljujući impresivnom stupnju odvajanja od 99,95 posto. Aerosoli, virusi i klice se gotovo u potpunosti apsorbiraju zbog velikog kapaciteta filtra i ne puštaju se natrag u okolni zrak. Ovjeren prema ispitnom standardu DIN EN 1822: 2019, HEPA 13 filtar također udovoljava visokim sigurnosnim standardima u higijenski osjetljivim područjima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 165 x 72 x 55
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