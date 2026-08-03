Zapakiran filtar HEPA, H13
HEPA 13 filter s 99,95% stupnjem odvajanja certificiran prema ispitnom standardu DIN EN 1822: 2019. Za povećanje kapaciteta filtra i poboljšanje zraka puhača.
Naš HEPA 13 filter zadržava sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara zahvaljujući impresivnom stupnju odvajanja od 99,95 posto. Aerosoli, virusi i klice se gotovo u potpunosti apsorbiraju zbog velikog kapaciteta filtra i ne puštaju se natrag u okolni zrak. Ovjeren prema ispitnom standardu DIN EN 1822: 2019, HEPA 13 filtar također udovoljava visokim sigurnosnim standardima u higijenski osjetljivim područjima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|165 x 72 x 55