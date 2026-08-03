Naš HEPA 13 filter zadržava sitne čestice u rasponu od nekoliko mikrometara zahvaljujući impresivnom stupnju odvajanja od 99,95 posto. Aerosoli, virusi i klice se gotovo u potpunosti apsorbiraju zbog velikog kapaciteta filtra i ne puštaju se natrag u okolni zrak. Ovjeren prema ispitnom standardu DIN EN 1822: 2019, HEPA 13 filtar također udovoljava visokim sigurnosnim standardima u higijenski osjetljivim područjima.