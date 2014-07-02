Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja za glodalo za čišćenje. Pouzdano štiti korisnika od prskanja vode – prije svega kod čišć. kutova i rubova. Za montažu na sva Kärcher glodala za čišćenje (osim 4.763-184).
Zaštita od prskanja za glodalo za čišćenje. Pouzdano štiti korisnika od prskanja vode – prije svega kod čišćenja stepenica, kutova i rubova u vanjskom području. Za montažu na sva Kärcher glodala za čišćenje (osim 4.763-184).
Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
- Idealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Kompaktan oblik
- Pouzdana zaštita korisnika od prskanja vode - prije svega kod čišćenja kutova i rubova
Nadmoćna snaga
- Čišćenje neosjetljivih površina
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibilni uređaji
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHP -2-X
Područja primjene
- Stepenice
- Područja oko kuće i vrta