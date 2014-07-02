Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja za glodalo za čišćenje. Pouzdano štiti korisnika od prskanja vode – prije svega kod čišćenja stepenica, kutova i rubova u vanjskom području. Za montažu na sva Kärcher glodala za čišćenje (osim 4.763-184).

Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
  • Idealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Kompaktan oblik
  • Pouzdana zaštita korisnika od prskanja vode - prije svega kod čišćenja kutova i rubova
Nadmoćna snaga
  • Čišćenje neosjetljivih površina
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 193 x 176
Područja primjene
  • Stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
