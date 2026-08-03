Dobar je osjećaj vidjeti kako kapljice vode padaju sa svježe očišćenog bicikla i kako sve blista kao novo. Nije tako dobro ako ste se pritom i sami smočili. Kako biste to izbjegli, za odličan mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama Cleaner OC 3 i sve njegove nasljednike postoji zaštita od prskanja koja savjesno štiti korisnika i okolinu od neugodnog tuširanja. Njezina je površina prozirna radi bolje orijentacije tijekom čišćenja. Također je moguće brzo i jednostavno spajanje s pištoljem i postoji mogućnost spajanja s postojećom mlaznicom s plosnatim ili točkastim mlazom. Nakon uporabe fleksibilna zaštita za prskanje može se četverostruko saviti i primjerice staviti u kutiju s priborom i tako je uredno spremljena. Ova zaštita za prskanje nije kompatibilna s visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7.