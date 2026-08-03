Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja koja propušta svjetlost za mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama štiti korisnika i okolinu od prskanja vode i može se jednostavno spremiti četverostrukim savijanjem.

Dobar je osjećaj vidjeti kako kapljice vode padaju sa svježe očišćenog bicikla i kako sve blista kao novo. Nije tako dobro ako ste se pritom i sami smočili. Kako biste to izbjegli, za odličan mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama Cleaner OC 3 i sve njegove nasljednike postoji zaštita od prskanja koja savjesno štiti korisnika i okolinu od neugodnog tuširanja. Njezina je površina prozirna radi bolje orijentacije tijekom čišćenja. Također je moguće brzo i jednostavno spajanje s pištoljem i postoji mogućnost spajanja s postojećom mlaznicom s plosnatim ili točkastim mlazom. Nakon uporabe fleksibilna zaštita za prskanje može se četverostruko saviti i primjerice staviti u kutiju s priborom i tako je uredno spremljena. Ova zaštita za prskanje nije kompatibilna s visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
  • Štiti korisnika i okolinu pouzdano od prskanja vode.
Proziran materijal
  • Bolja orijentacija tijekom čišćenja.
Dvije vezice
  • Osigurava jednostavno spajanje zaštite od prskanja i pištolja.
Četverostruko savijanje
  • Može se lako spremiti u kutiju s priborom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 136 x 100 x 100
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Dječja kolica / buggy
  • Šator / oprema za kampiranje
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Mreža protiv komaraca
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