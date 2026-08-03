Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja koja propušta svjetlost za mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama štiti korisnika i okolinu od prskanja vode i može se jednostavno spremiti četverostrukim savijanjem.
Dobar je osjećaj vidjeti kako kapljice vode padaju sa svježe očišćenog bicikla i kako sve blista kao novo. Nije tako dobro ako ste se pritom i sami smočili. Kako biste to izbjegli, za odličan mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama Cleaner OC 3 i sve njegove nasljednike postoji zaštita od prskanja koja savjesno štiti korisnika i okolinu od neugodnog tuširanja. Njezina je površina prozirna radi bolje orijentacije tijekom čišćenja. Također je moguće brzo i jednostavno spajanje s pištoljem i postoji mogućnost spajanja s postojećom mlaznicom s plosnatim ili točkastim mlazom. Nakon uporabe fleksibilna zaštita za prskanje može se četverostruko saviti i primjerice staviti u kutiju s priborom i tako je uredno spremljena. Ova zaštita za prskanje nije kompatibilna s visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
- Štiti korisnika i okolinu pouzdano od prskanja vode.
Proziran materijal
- Bolja orijentacija tijekom čišćenja.
Dvije vezice
- Osigurava jednostavno spajanje zaštite od prskanja i pištolja.
Četverostruko savijanje
- Može se lako spremiti u kutiju s priborom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|136 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Dječja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampiranje
- Cipele / cipele za pješačenje
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Mreža protiv komaraca