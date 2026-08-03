Zaštita od prskanja se veoma lako pričvršćuje na pogon valjkaste četke, a njen prozirni filmu omogućuje nesmetan pogled na četku u svakom trenutku tijekom rada. Čičak traka osigurava jednostavnu zamjenu. Osim što se korisnik prilikom čišćenja fasade neće smočiti, zaštita od prskanja osigurava i bolje rezultate čišćenja, budući da voda otječe s fasade te se nečistoće automatski ispiru.