Zaštita od prskanja valjkastu četku 500

Zaštita od prskanja s čičak trakom za pričvršćivanje valjkastih četki. Dobra preglednost zahvaljujući prozirnom filmu, s istovremenom zaštitom od prskanja.

Zaštita od prskanja se veoma lako pričvršćuje na pogon valjkaste četke, a njen prozirni filmu omogućuje nesmetan pogled na četku u svakom trenutku tijekom rada. Čičak traka osigurava jednostavnu zamjenu. Osim što se korisnik prilikom čišćenja fasade neće smočiti, zaštita od prskanja osigurava i bolje rezultate čišćenja, budući da voda otječe s fasade te se nečistoće automatski ispiru.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dolazna temperatura (°C) 40
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršen za čišćenje fasada i solarnih panela
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH