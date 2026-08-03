Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Usisavač prašine ID 130/22 Z22 prikladan za upotrebu u Zoni 22. Za usisavanje velikih količina strugotine i opasne prašine (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilni, s pogonom na okretni moment, robustan.
Dizajniran za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL > 0,1 mg/m³), kao i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima Zone 22, mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 impresionira u teškim industrijskim primjenama. Njegov snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima također omogućuje kontinuirani rad u sustavu s tri smjene. Trofazni i mobilni usisavač prašine s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW ima sustav filtera klase prašine M, integrirani mehanički tresač filtera i spremnik od 170 litara. Kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje, jer nema potrebe za uklanjanjem glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na usisavaču jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog otpada. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.
Značajke i prednosti
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
- Duži životni vijek, jednostavnije održavanje i manje troškova.
- Veoma učinkovit filtar zahvaljujući rešetki za pojačanje u filtarskim vrećicama.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
- Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
DGUV certifikat H3 za drvenu prašinu
- H3 certifikat vrijedi pri korištenju stroja s DN 120.
- Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|164
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|168
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)