Dizajniran za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL > 0,1 mg/m³), kao i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima Zone 22, mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 impresionira u teškim industrijskim primjenama. Njegov snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima također omogućuje kontinuirani rad u sustavu s tri smjene. Trofazni i mobilni usisavač prašine s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW ima sustav filtera klase prašine M, integrirani mehanički tresač filtera i spremnik od 170 litara. Kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje, jer nema potrebe za uklanjanjem glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na usisavaču jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog otpada. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.