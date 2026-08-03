Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22

Usisavač prašine ID 130/22 Z22 prikladan za upotrebu u Zoni 22. Za usisavanje velikih količina strugotine i opasne prašine (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilni, s pogonom na okretni moment, robustan.

Dizajniran za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL > 0,1 mg/m³), kao i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima Zone 22, mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 impresionira u teškim industrijskim primjenama. Njegov snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima također omogućuje kontinuirani rad u sustavu s tri smjene. Trofazni i mobilni usisavač prašine s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW ima sustav filtera klase prašine M, integrirani mehanički tresač filtera i spremnik od 170 litara. Kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje, jer nema potrebe za uklanjanjem glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na usisavaču jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog otpada. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.

Značajke i prednosti
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
  • Duži životni vijek, jednostavnije održavanje i manje troškova.
  • Veoma učinkovit filtar zahvaljujući rešetki za pojačanje u filtarskim vrećicama.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
  • Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
DGUV certifikat H3 za drvenu prašinu
  • H3 certifikat vrijedi pri korištenju stroja s DN 120.
  • Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 369 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 25 / 2,5
Kapacitet spremnika (l) 170
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 9
Nazivna širina priključka DN 140
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 164
Težina uklj. ambalažu (kg) 168
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 790 x 1580

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Videos
Područja primjene
  • Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH