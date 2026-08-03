Uređaj za otprašivanje ID 130/22 ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran i za trosmjenski neprekidan rad. Mobilan uređaj za otprašivanje na trofaznu struju s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji jednostavnoj za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je ručnim mehanizmom trešnje. Sabirni spremnik zapremine 170 l može se jednostavno i ergonomski isprazniti bez skidanja pogonske glave i zahvaljujući podvozju za spuštanje. PE vreća s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevo za izjednačenje tlaka na uređaju omogućuju pražnjenje uz nisku razinu prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog smeća. Osim toga, na zahtjev se mogu integrirati različite zaštite od prepunjenja. Također je moguće proširenje uređaja na više mjesta za usisavanje te područja primjene na klasu prašine H.