Industrijski otprašivač ID 130/22
Mobilan uređaj za otprašivanje na trofaznu struju ID 130/22 za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija jednostavna za servisiranje.
Uređaj za otprašivanje ID 130/22 ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran i za trosmjenski neprekidan rad. Mobilan uređaj za otprašivanje na trofaznu struju s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji jednostavnoj za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je ručnim mehanizmom trešnje. Sabirni spremnik zapremine 170 l može se jednostavno i ergonomski isprazniti bez skidanja pogonske glave i zahvaljujući podvozju za spuštanje. PE vreća s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevo za izjednačenje tlaka na uređaju omogućuju pražnjenje uz nisku razinu prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog smeća. Osim toga, na zahtjev se mogu integrirati različite zaštite od prepunjenja. Također je moguće proširenje uređaja na više mjesta za usisavanje te područja primjene na klasu prašine H.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašinePražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|158
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|163
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Oprema
- Filter: Uložak filtera
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Područja primjene
- Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina