Industrijski otprašivač ID 130/22

Mobilan uređaj za otprašivanje na trofaznu struju ID 130/22 za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija jednostavna za servisiranje.

Uređaj za otprašivanje ID 130/22 ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran i za trosmjenski neprekidan rad. Mobilan uređaj za otprašivanje na trofaznu struju s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji jednostavnoj za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je ručnim mehanizmom trešnje. Sabirni spremnik zapremine 170 l može se jednostavno i ergonomski isprazniti bez skidanja pogonske glave i zahvaljujući podvozju za spuštanje. PE vreća s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevo za izjednačenje tlaka na uređaju omogućuju pražnjenje uz nisku razinu prašine i sigurno zbrinjavanje usisanog smeća. Osim toga, na zahtjev se mogu integrirati različite zaštite od prepunjenja. Također je moguće proširenje uređaja na više mjesta za usisavanje te područja primjene na klasu prašine H.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 130/22: Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet spremnika (l) 170
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 9
Nazivna širina priključka DN 140
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 158
Težina uklj. ambalažu (kg) 163
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 790 x 1580

Oprema

  • Filter: Uložak filtera
Industrijski otprašivač ID 130/22
Industrijski otprašivač ID 130/22
Videos
Područja primjene
  • Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina
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