Mobilan industrijski usisavača na trofaznu struju ID 130/22 Afc s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je električnim mehanizmom trešnje. Uređaj za otprašivanje ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran za trosmjenski neprekidan rad. Uz svoju robusnu konstrukciju jednostavnu za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Podvozje za spuštanje omogućuje jednostavno i ergonomsko pražnjenje sabirnog spremnika zapremine 170 l bez skidanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevom za izjednačenje tlaka na uređaju vrši se sigurno pražnjenje usisanog smeća uz nisku razinu prašine.