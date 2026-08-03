Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc

Kompaktan, mobilan uređaj za otprašivanje ID 130/22 Afc s motornom trešnjom filtra za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Na trofazni pogon.

Mobilan industrijski usisavača na trofaznu struju ID 130/22 Afc s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je električnim mehanizmom trešnje. Uređaj za otprašivanje ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran za trosmjenski neprekidan rad. Uz svoju robusnu konstrukciju jednostavnu za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Podvozje za spuštanje omogućuje jednostavno i ergonomsko pražnjenje sabirnog spremnika zapremine 170 l bez skidanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevom za izjednačenje tlaka na uređaju vrši se sigurno pražnjenje usisanog smeća uz nisku razinu prašine.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet spremnika (l) 170
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 9
Nazivna širina priključka DN 140
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 174
Težina uklj. ambalažu (kg) 174
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
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Područja primjene
  • Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
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