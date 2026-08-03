Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
Kompaktan, mobilan uređaj za otprašivanje ID 130/22 Afc s motornom trešnjom filtra za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Na trofazni pogon.
Mobilan industrijski usisavača na trofaznu struju ID 130/22 Afc s ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtriranja klase prašine M konstruiran je za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Učinkovito čišćenje dugotrajnog i kompaktnog filtra moguće je električnim mehanizmom trešnje. Uređaj za otprašivanje ima snažan i energetski učinkovit (IE2) radijalni kompresor s velikim protokom koji je konstruiran za trosmjenski neprekidan rad. Uz svoju robusnu konstrukciju jednostavnu za rukovanje ispunjava glavne zahtjeve za tešku, industrijsku primjenu. Podvozje za spuštanje omogućuje jednostavno i ergonomsko pražnjenje sabirnog spremnika zapremine 170 l bez skidanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranja i crijevom za izjednačenje tlaka na uređaju vrši se sigurno pražnjenje usisanog smeća uz nisku razinu prašine.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašinePražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|174
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|174
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Područja primjene
- Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)