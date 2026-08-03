Sustav za uklanjanje prašine ID 130/22 s rukom ima snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike protoke, a također je dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Trofazna mobilna jedinica s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajnirana je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (TLV > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući robusnom i jednostavnom dizajnu za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške, industrijske primjene. Ruka za usisavanje oslanja se na plinske opruge i ima vanjske zglobove koji produžuju radni radijus na ukupnu duljinu od 3 metra. Ručni mehanizam za tresenje učinkovito čisti dugotrajni kompaktni filter, dok kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 litara bez skidanja glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada.