Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm
Mobilni, trofazni sustav za uklanjanje prašine ID 130/22 s rukom za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL>0,1 mg/m³). Robustan dizajn jednostavan za održavanje.
Sustav za uklanjanje prašine ID 130/22 s rukom ima snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike protoke, a također je dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Trofazna mobilna jedinica s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajnirana je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (TLV > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući robusnom i jednostavnom dizajnu za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške, industrijske primjene. Ruka za usisavanje oslanja se na plinske opruge i ima vanjske zglobove koji produžuju radni radijus na ukupnu duljinu od 3 metra. Ručni mehanizam za tresenje učinkovito čisti dugotrajni kompaktni filter, dok kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 litara bez skidanja glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašinePražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|182
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|182,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Područja primjene
- Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina