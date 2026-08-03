Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm

Mobilni, trofazni sustav za uklanjanje prašine ID 130/22 s rukom za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL>0,1 mg/m³). Robustan dizajn jednostavan za održavanje.

Sustav za uklanjanje prašine ID 130/22 s rukom ima snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike protoke, a također je dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Trofazna mobilna jedinica s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajnirana je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (TLV > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući robusnom i jednostavnom dizajnu za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške, industrijske primjene. Ruka za usisavanje oslanja se na plinske opruge i ima vanjske zglobove koji produžuju radni radijus na ukupnu duljinu od 3 metra. Ručni mehanizam za tresenje učinkovito čisti dugotrajni kompaktni filter, dok kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 litara bez skidanja glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm: Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet spremnika (l) 170
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 9
Nazivna širina priključka DN 140
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 182
Težina uklj. ambalažu (kg) 182,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm
Industrijski otprašivač ID 130/22 with arm
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Područja primjene
  • Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina
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