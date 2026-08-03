Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc
Mobilni usisavač prašine Compact ID 130/22 Z22 Afc s motoriziranim tresačem filtera za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL ≥ 0,1 mg/m³) u ATEX zoni 22.
Mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 Afc s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajniran je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL ≥ 0,1 mg/m³) te za upotrebu u potencijalno eksplozivnim područjima Zone 22. Električni mehanizam za trešenje učinkovito čisti dugotrajni filter. Usisavač prašine ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima, dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Osim robusnog i jednostavnog dizajna za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške industrijske primjene. Kolica za odlaganje omogućuju ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 l bez skidanja pogonske glave. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju omogućuje sigurno pražnjenje usisanog otpada bez podizanja velike količine prašine. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašinePražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|174
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|175
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Oprema
- Filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22