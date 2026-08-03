Mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 Afc s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajniran je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL ≥ 0,1 mg/m³) te za upotrebu u potencijalno eksplozivnim područjima Zone 22. Električni mehanizam za trešenje učinkovito čisti dugotrajni filter. Usisavač prašine ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima, dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Osim robusnog i jednostavnog dizajna za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške industrijske primjene. Kolica za odlaganje omogućuju ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 l bez skidanja pogonske glave. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju omogućuje sigurno pražnjenje usisanog otpada bez podizanja velike količine prašine. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.