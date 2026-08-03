Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc

Mobilni usisavač prašine Compact ID 130/22 Z22 Afc s motoriziranim tresačem filtera za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL ≥ 0,1 mg/m³) u ATEX zoni 22.

Mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 Z22 Afc s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW i sustavom filtera klase prašine M dizajniran je za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL ≥ 0,1 mg/m³) te za upotrebu u potencijalno eksplozivnim područjima Zone 22. Električni mehanizam za trešenje učinkovito čisti dugotrajni filter. Usisavač prašine ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima, dizajniran za kontinuirani rad u tri smjene. Osim robusnog i jednostavnog dizajna za servisiranje, ispunjava ključne zahtjeve za teške industrijske primjene. Kolica za odlaganje omogućuju ergonomsko pražnjenje spremnika od 170 l bez skidanja pogonske glave. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka na stroju omogućuje sigurno pražnjenje usisanog otpada bez podizanja velike količine prašine. Ako se stroj koristi s promjerom od 120, certificiran je H3 za drvenu prašinu u skladu s DGUV certifikatom. Time se sadržaj preostale prašine u povratnom zraku održava na maksimalno 0,1 mg/m³ za visoku razinu zaštite zdravlja.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc: Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine. Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet spremnika (l) 170
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 9
Nazivna širina priključka DN 140
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 174
Težina uklj. ambalažu (kg) 175
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 780 x 1580

Oprema

  • Filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 Afc
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Područja primjene
  • Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22
Pribor
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