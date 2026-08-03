Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22 with arm
ID 130/22 Z22 usisavač prašine s krakom, prikladan u Zoni 22 i usisavanje velikih količina fine strugotine i opasne prašine (OEL>0,1 mg/m³). Prijenosni s pogonom na okretni moment, robustan.
Dizajniran za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL > 0,1 mg/m³) i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim opasnim područjima Zone 22, mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 idealan je za teške industrijske primjene. Ruka za usisavanje oslanja se na plinske opruge i ima vanjske zglobove koji produžuju radni radijus na ukupnu duljinu od 3 metra. Njegov snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima također omogućuje kontinuirani rad u tri smjene. Trofazni i mobilni usisavač prašine s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW ima sustav filtera klase prašine M, integrirani mehanički tresač filtera i spremnik od 170 litara. Kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje, jer nema potrebe za uklanjanjem glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za pričvršćivanje i crijevom za kompenzaciju tlaka na usisavaču jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada.
Značajke i prednosti
Opremljen izdržljivim filterom uloška
- Duži životni vijek, jednostavnije održavanje i manje troškova.
- Veoma učinkovit filtar zahvaljujući rešetki za pojačanje u filtarskim vrećicama.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
- Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
- Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine.
- Sigurno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Kapacitet spremnika (l)
|170
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|9
|Nazivna širina priključka
|DN 140
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|187
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|187,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Područja primjene
- Za velike količine finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pogodno za upotrebu u ATEX zoni 22