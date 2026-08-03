Dizajniran za usisavanje velikih količina fine strugotine i opasnih prašina (OEL > 0,1 mg/m³) i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim opasnim područjima Zone 22, mobilni industrijski usisavač prašine ID 130/22 idealan je za teške industrijske primjene. Ruka za usisavanje oslanja se na plinske opruge i ima vanjske zglobove koji produžuju radni radijus na ukupnu duljinu od 3 metra. Njegov snažan i energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor s visokim protocima također omogućuje kontinuirani rad u tri smjene. Trofazni i mobilni usisavač prašine s nazivnom ulaznom snagom od 2,2 kW ima sustav filtera klase prašine M, integrirani mehanički tresač filtera i spremnik od 170 litara. Kolica za odlaganje omogućuju jednostavno i ergonomsko pražnjenje, jer nema potrebe za uklanjanjem glave pogona. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za pričvršćivanje i crijevom za kompenzaciju tlaka na usisavaču jamči pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada.