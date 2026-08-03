Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc mobilni, trofazni sustav za uklanjanje prašine za usisavanje srednje količine prašine, finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustan dizajn.

Stacionarni, tihi sustav za uklanjanje prašine ID 265/55 Afc dizajniran je za usisavanje velikih količina prašine, finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Trofazni stroj s nazivnom ulaznom snagom od 5,5 kW i sustavom filtra klase M za prašinu ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike volumenske protoke, kao i motor s malim trošenjem i održavanjem. Ispunjava osnovne zahtjeve za teške industrijske primjene svojim robusnim dizajnom koji je jednostavan za servisiranje i prikladnošću za kontinuirani rad u tri smjene. Električni vibrirajući motor osigurava učinkovito čišćenje izdržljivog džepnog filtra koji se može prati. Kotrljajući spremnik od 50 litara ima kontrolno staklo za provjeru razine punjenja i prazni se pomoću ergonomskih kolica bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. Polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje osigurava proces bez prašine i sigurno odlaganje usisnog otpada. Na zahtjev, raspon primjene stroja može se proširiti na klasu prašine H i zonu 22, kao i na usisavanje više točaka u isto vrijeme.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Dugotrajni i perivi džepni filtar i električno čišćenje filtra
Dugotrajni i perivi džepni filtar i električno čišćenje filtra
Neprekidno usisavanje s velikom usisnom snagom bez smanjenja učinka filtriranja. Zavareni šavovi jamče dug vijek trajanja džepnog filtra. Za učinkovito i praktično čišćenje filtra te konstantu usisnu snagu.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
  • Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine.
  • Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 738 / 2655
Vakuum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Kapacitet spremnika (l) 50
Materijal spremnika Željezo
Nazivna ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 175
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 370
Težina uklj. ambalažu (kg) 469
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Oprema

  • Filter: Džepni filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
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Područja primjene
  • Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina
Pribor
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