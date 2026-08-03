Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc mobilni, trofazni sustav za uklanjanje prašine za usisavanje srednje količine prašine, finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustan dizajn.
Stacionarni, tihi sustav za uklanjanje prašine ID 265/55 Afc dizajniran je za usisavanje velikih količina prašine, finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Trofazni stroj s nazivnom ulaznom snagom od 5,5 kW i sustavom filtra klase M za prašinu ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike volumenske protoke, kao i motor s malim trošenjem i održavanjem. Ispunjava osnovne zahtjeve za teške industrijske primjene svojim robusnim dizajnom koji je jednostavan za servisiranje i prikladnošću za kontinuirani rad u tri smjene. Električni vibrirajući motor osigurava učinkovito čišćenje izdržljivog džepnog filtra koji se može prati. Kotrljajući spremnik od 50 litara ima kontrolno staklo za provjeru razine punjenja i prazni se pomoću ergonomskih kolica bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. Polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje osigurava proces bez prašine i sigurno odlaganje usisnog otpada. Na zahtjev, raspon primjene stroja može se proširiti na klasu prašine H i zonu 22, kao i na usisavanje više točaka u isto vrijeme.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Dugotrajni i perivi džepni filtar i električno čišćenje filtraNeprekidno usisavanje s velikom usisnom snagom bez smanjenja učinka filtriranja. Zavareni šavovi jamče dug vijek trajanja džepnog filtra. Za učinkovito i praktično čišćenje filtra te konstantu usisnu snagu.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
- Pražnjenje zahvaljujući PE vreći s integriranim mehanizmom zatvaranje uz nisku razinu prašine.
- Jednostavno zbrinjavanje prašine u PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vakuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Materijal spremnika
|Željezo
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 175
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|370
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|469
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Oprema
- Filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za usisavanje velikih količina prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje velikih količina sitnih strugotina i prašina