Stacionarni, tihi sustav za uklanjanje prašine ID 265/55 Afc dizajniran je za usisavanje velikih količina prašine, finih strugotina i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Trofazni stroj s nazivnom ulaznom snagom od 5,5 kW i sustavom filtra klase M za prašinu ima snažan, energetski učinkovit (IE3) radijalni kompresor za velike volumenske protoke, kao i motor s malim trošenjem i održavanjem. Ispunjava osnovne zahtjeve za teške industrijske primjene svojim robusnim dizajnom koji je jednostavan za servisiranje i prikladnošću za kontinuirani rad u tri smjene. Električni vibrirajući motor osigurava učinkovito čišćenje izdržljivog džepnog filtra koji se može prati. Kotrljajući spremnik od 50 litara ima kontrolno staklo za provjeru razine punjenja i prazni se pomoću ergonomskih kolica bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. Polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje osigurava proces bez prašine i sigurno odlaganje usisnog otpada. Na zahtjev, raspon primjene stroja može se proširiti na klasu prašine H i zonu 22, kao i na usisavanje više točaka u isto vrijeme.