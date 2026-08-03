Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc

Otprašivač ID 30/30 Afc mobilni je stroj za sigurno odvajanje tvrdokorne prašine i strugotina u obradnim centrima. Visokotlačni kompresor to omogućuje.

ID 30/30 Afc: mobilni otprašivač za industrijske obradne centre. S visokotlačnim kompresorom, koji pouzdano odvaja svu potencijalno problematičnu ljepljivu prašinu i strugotine. Upravljački ormar s automatskim tresačem filtra osigurava dug radni vijek filtra. Prekidač diferencijalnog tlaka dostupan je na zahtjev za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera (do klase filtera "H" za odvajanje kancerogene prašine).

Značajke i prednosti
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
  • Pražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka.
  • Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Praktično čišćenje filtra zahvaljujući električnom vibracijskom motoru
  • Učinkovito i praktično čišćenje filtra za konstantu usisnu snagu.
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
  • Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet spremnika (l) 50
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 3,2
Nazivna širina priključka DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 170
Težina uklj. ambalažu (kg) 170,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 915 x 777 x 1938
Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
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