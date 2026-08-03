Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
Otprašivač ID 30/30 Afc mobilni je stroj za sigurno odvajanje tvrdokorne prašine i strugotina u obradnim centrima. Visokotlačni kompresor to omogućuje.
ID 30/30 Afc: mobilni otprašivač za industrijske obradne centre. S visokotlačnim kompresorom, koji pouzdano odvaja svu potencijalno problematičnu ljepljivu prašinu i strugotine. Upravljački ormar s automatskim tresačem filtra osigurava dug radni vijek filtra. Prekidač diferencijalnog tlaka dostupan je na zahtjev za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera (do klase filtera "H" za odvajanje kancerogene prašine).
Značajke i prednosti
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
- Pražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka.
- Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Praktično čišćenje filtra zahvaljujući električnom vibracijskom motoru
- Učinkovito i praktično čišćenje filtra za konstantu usisnu snagu.
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
- Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|170
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|170,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 777 x 1938