ID 30/30 Afc: mobilni otprašivač za industrijske obradne centre. S visokotlačnim kompresorom, koji pouzdano odvaja svu potencijalno problematičnu ljepljivu prašinu i strugotine. Upravljački ormar s automatskim tresačem filtra osigurava dug radni vijek filtra. Prekidač diferencijalnog tlaka dostupan je na zahtjev za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera (do klase filtera "H" za odvajanje kancerogene prašine).