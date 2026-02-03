Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktni ind. usisavač s kompresorom s bočnim kanalom, koji se ne troši, za stalnu primjenu (npr. u proizvodnji). Za sitnu prašinu klase M, ATEX zona 22 i higijenski osjetljiva područja.

IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompaktni industrijski usisavač s kompresorom s bočnim kanalom, koji se ne troši, a idealan je za stalni rad te ima sučelje za sva uobičajena upravljanja strojevima. Pouzdani industrijski usisavač je predodređen za primjenu u proizvodnim područjima i za čišćenje proizvodnih strojeva u ATEX zoni 22. Uređaj je također prikladan i za područja s prašinom klase M koja je štetna za zdravlje ili za područja s posebno strogim higijenskim propisima.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22: Certificiran za ATEX Zonu 22
Certificiran za ATEX Zonu 22
Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Bočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
  • Jasan kompaktan dizajn filtra.
  • Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Vakuum (mbar/kPa) 250 / 25
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,9
Težina bez pribora (kg) 95
Težina uklj. ambalažu (kg) 95,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22
