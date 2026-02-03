IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompaktni industrijski usisavač s kompresorom s bočnim kanalom, koji se ne troši, a idealan je za stalni rad te ima sučelje za sva uobičajena upravljanja strojevima. Pouzdani industrijski usisavač je predodređen za primjenu u proizvodnim područjima i za čišćenje proizvodnih strojeva u ATEX zoni 22. Uređaj je također prikladan i za područja s prašinom klase M koja je štetna za zdravlje ili za područja s posebno strogim higijenskim propisima.