Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap M Z22
Kompaktni ind. usisavač s kompresorom s bočnim kanalom, koji se ne troši, za stalnu primjenu (npr. u proizvodnji). Za sitnu prašinu klase M, ATEX zona 22 i higijenski osjetljiva područja.
IVC 60/12-1 Tact Ap M Z22 je kompaktni industrijski usisavač s kompresorom s bočnim kanalom, koji se ne troši, a idealan je za stalni rad te ima sučelje za sva uobičajena upravljanja strojevima. Pouzdani industrijski usisavač je predodređen za primjenu u proizvodnim područjima i za čišćenje proizvodnih strojeva u ATEX zoni 22. Uređaj je također prikladan i za područja s prašinom klase M koja je štetna za zdravlje ili za područja s posebno strogim higijenskim propisima.
Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiBočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
- Jasan kompaktan dizajn filtra.
- Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vakuum (mbar/kPa)
|250 / 25
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,9
|Težina bez pribora (kg)
|95
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|95,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne