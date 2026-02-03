Za sigurno usisavanje vrlo velikih količina prašine koja ugrožava zdravlje, s certifikatom za razred prašine M te osim dopušten toga za primjenu u Ex-zoni 22: naš Ex-industrijski usisavač super klase IVS 100/55 M Z22 s kompresorom s bočnim kanalom snage 5,5 kW. Ovaj visokoučinkoviti uređaj (IE2) je prikladan i za stacionarne i za mobilne trajne primjene, a zahvaljujući integriranom mekom zaletu može raditi čak i na uobičajenim, industrijskim utičnicama s osiguračem od 16 Ampera. Horizontalna vibracija filtra jamči uvijek optimalno čišćenje velikog zvjezdastog filtra s M certifikatom. Prijenosnik za ciljani prijenos sile pri tome osigurava uvijek jednako dobar rezultat čišćenja filtra, neovisno o tome koliko sile korisnik može primijeniti. Jednostavno rukovanje uređajem potkrjepljuje i mehanizam za skidanje spremnika od plemenitog čelika zapremine 100 litara. Mnogobrojne mogućnosti sigurnog pospremanje pribora dopunjuju ovaj promišljeni koncept.