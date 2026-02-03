Industrijski usisavač IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 je industrijski usisavač super klase s kompresorom s bočnim kanalom snage 5,5 kW za sigurno usisavanje velikih količina prašine, čak i s opasnošću od eksplozije, klasa M.

Za sigurno usisavanje vrlo velikih količina prašine koja ugrožava zdravlje, s certifikatom za razred prašine M te osim dopušten toga za primjenu u Ex-zoni 22: naš Ex-industrijski usisavač super klase IVS 100/55 M Z22 s kompresorom s bočnim kanalom snage 5,5 kW. Ovaj visokoučinkoviti uređaj (IE2) je prikladan i za stacionarne i za mobilne trajne primjene, a zahvaljujući integriranom mekom zaletu može raditi čak i na uobičajenim, industrijskim utičnicama s osiguračem od 16 Ampera. Horizontalna vibracija filtra jamči uvijek optimalno čišćenje velikog zvjezdastog filtra s M certifikatom. Prijenosnik za ciljani prijenos sile pri tome osigurava uvijek jednako dobar rezultat čišćenja filtra, neovisno o tome koliko sile korisnik može primijeniti. Jednostavno rukovanje uređajem potkrjepljuje i mehanizam za skidanje spremnika od plemenitog čelika zapremine 100 litara. Mnogobrojne mogućnosti sigurnog pospremanje pribora dopunjuju ovaj promišljeni koncept.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/55 M Z22: Certificiran za ATEX Zonu 22
Certificiran za ATEX Zonu 22
Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Industrijski usisavač IVS 100/55 M Z22: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVS 100/55 M Z22: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-a
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 157
Težina uklj. ambalažu (kg) 157,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1500

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Pribor
