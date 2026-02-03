Industrijski usisavač IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 je industrijski usisavač super klase s kompresorom s bočnim kanalom snage 5,5 kW za sigurno usisavanje velikih količina prašine, čak i s opasnošću od eksplozije, klasa M.
Za sigurno usisavanje vrlo velikih količina prašine koja ugrožava zdravlje, s certifikatom za razred prašine M te osim dopušten toga za primjenu u Ex-zoni 22: naš Ex-industrijski usisavač super klase IVS 100/55 M Z22 s kompresorom s bočnim kanalom snage 5,5 kW. Ovaj visokoučinkoviti uređaj (IE2) je prikladan i za stacionarne i za mobilne trajne primjene, a zahvaljujući integriranom mekom zaletu može raditi čak i na uobičajenim, industrijskim utičnicama s osiguračem od 16 Ampera. Horizontalna vibracija filtra jamči uvijek optimalno čišćenje velikog zvjezdastog filtra s M certifikatom. Prijenosnik za ciljani prijenos sile pri tome osigurava uvijek jednako dobar rezultat čišćenja filtra, neovisno o tome koliko sile korisnik može primijeniti. Jednostavno rukovanje uređajem potkrjepljuje i mehanizam za skidanje spremnika od plemenitog čelika zapremine 100 litara. Mnogobrojne mogućnosti sigurnog pospremanje pribora dopunjuju ovaj promišljeni koncept.
Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-a
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
- Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|157
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|157,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne