IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisavač koji je optimalno prikladan za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Njegov EC-motor koji se ne troši čini ga savršenim kandidatom za zahtjevne trajne uporabe. Usisavač ima automatsko čišćenje filtra, idealan je za sitnu prašinu, a bez daljnjega se također može koristiti i kao stacionarni uređaj za usisavanje u kombinaciji s proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje.