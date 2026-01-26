Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompaktni ind. usisavač s autom. Čišć. filtra i EC-motorom koji se ne troši, za stalnu uporabu. Idealan za sitnu prašinu u proizv. okruženju - također i kao stacionarni uređaj za usisavanje.

IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisavač koji je optimalno prikladan za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Njegov EC-motor koji se ne troši čini ga savršenim kandidatom za zahtjevne trajne uporabe. Usisavač ima automatsko čišćenje filtra, idealan je za sitnu prašinu, a bez daljnjega se također može koristiti i kao stacionarni uređaj za usisavanje u kombinaciji s proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec: EC turbina s malim trošenjem
EC turbina s malim trošenjem
Dizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec: Automatski sustav čišćenja filtra Tact
Automatski sustav čišćenja filtra Tact
Automatsko čišćenje filtera kroz ciljane i snažne udare zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec: Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Jasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vakuum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 1,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka ID 70
Nazivna širina pribora ID 50 ID 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 74
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,95
Težina bez pribora (kg) 59
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
  • Autom. isključenje stanja punjenja
Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec
Videos
Pribor
