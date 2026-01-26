Industrijski usisavač IVC 60/12-1 Tact Ec
Kompaktni ind. usisavač s autom. Čišć. filtra i EC-motorom koji se ne troši, za stalnu uporabu. Idealan za sitnu prašinu u proizv. okruženju - također i kao stacionarni uređaj za usisavanje.
IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktni industrijski usisavač koji je optimalno prikladan za čišćenje proizvodnih strojeva i područja u proizvodnji. Njegov EC-motor koji se ne troši čini ga savršenim kandidatom za zahtjevne trajne uporabe. Usisavač ima automatsko čišćenje filtra, idealan je za sitnu prašinu, a bez daljnjega se također može koristiti i kao stacionarni uređaj za usisavanje u kombinaciji s proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje.
Značajke i prednosti
EC turbina s malim trošenjemDizajn bez četkica za rad bez trošenja. Pogodno za rad u tri smjene zahvaljujući minimalnom vijeku trajanja od 5000 sati.
Automatski sustav čišćenja filtra TactAutomatsko čišćenje filtera kroz ciljane i snažne udare zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtromJasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vakuum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|ID 70
|Nazivna širina pribora
|ID 50 ID 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,95
|Težina bez pribora (kg)
|59
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne
- Autom. isključenje stanja punjenja