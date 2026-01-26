Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kočnim valjcima za maksimalnu prenosivost. S automatskim čišćenjem filtera TACT² za dugo vrijeme rada bez prekida.

IVC 60/24 -2 Tact² kompaktni industrijski usisavač savršen je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Stroj ima velike kotače i kočne valjke, što ga čini lakim za pomicanje i idealan je za mobilne operacije. Automatsko čišćenje filtera Tact² jamči dugo vrijeme rada bez ikakvih prekida.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²: Opremljen s dva motora puhala
Opremljen s dva motora puhala
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²: Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²: Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Jasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka ID 70
Nazivna širina pribora ID 50 ID 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,95
Težina uklj. ambalažu (kg) 68,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
  • Autom. isključenje stanja punjenja
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH