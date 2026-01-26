IVC 60/24 -2 Tact² kompaktni industrijski usisavač savršen je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Stroj ima velike kotače i kočne valjke, što ga čini lakim za pomicanje i idealan je za mobilne operacije. Automatsko čišćenje filtera Tact² jamči dugo vrijeme rada bez ikakvih prekida.