Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktni industrijski usisavač s velikim kotačima i kočnim valjcima za maksimalnu prenosivost. S automatskim čišćenjem filtera TACT² za dugo vrijeme rada bez prekida.
IVC 60/24 -2 Tact² kompaktni industrijski usisavač savršen je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Stroj ima velike kotače i kočne valjke, što ga čini lakim za pomicanje i idealan je za mobilne operacije. Automatsko čišćenje filtera Tact² jamči dugo vrijeme rada bez ikakvih prekida.
Značajke i prednosti
Opremljen s dva motora puhalaZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtromJasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|ID 70
|Nazivna širina pribora
|ID 50 ID 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,95
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|68,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne
- Autom. isključenje stanja punjenja