Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Za odlaganje suhih materijala s malo prašine kao što je mineralna prašina: kompaktni industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® s inovativnim automatskim čišćenjem filtera Tact².

Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® idealan je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Uređaj je opremljen velikim kotačima i kočnim valjcima, što ga čini lakim za pomicanje i idealnim za mobilnu upotrebu. TACT² sustav za automatsko čišćenje filtera jamči dugo vrijeme rada bez prekida.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Omogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Opremljen s dva motora puhala
Opremljen s dva motora puhala
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
  • Jasan kompaktan dizajn filtra.
  • Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,95
Težina bez pribora (kg) 66
Težina uklj. ambalažu (kg) 69,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 950 x 690 x 1170

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
