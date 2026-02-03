Industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Za odlaganje suhih materijala s malo prašine kao što je mineralna prašina: kompaktni industrijski usisavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® s inovativnim automatskim čišćenjem filtera Tact².
Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® idealan je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Uređaj je opremljen velikim kotačima i kočnim valjcima, što ga čini lakim za pomicanje i idealnim za mobilnu upotrebu. TACT² sustav za automatsko čišćenje filtera jamči dugo vrijeme rada bez prekida.
Značajke i prednosti
Siguran Longopac® sustav za odlaganjeOmogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Opremljen s dva motora puhalaZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Elektronička kontrola pogona kako bi se izbjegle visoke udarne struje.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
- Jasan kompaktan dizajn filtra.
- Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,95
|Težina bez pribora (kg)
|66
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|69,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|950 x 690 x 1170
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne