Kompaktni industrijski usisivač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® idealan je za čišćenje proizvodnih prostora i proizvodnih strojeva. Uređaj je opremljen velikim kotačima i kočnim valjcima, što ga čini lakim za pomicanje i idealnim za mobilnu upotrebu. TACT² sustav za automatsko čišćenje filtera jamči dugo vrijeme rada bez prekida.