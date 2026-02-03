Kompaktni industrijski usisavač IVC 60/30 Ap je kao stvoren za čišćenja u područjima proizvodnje i proizvodnim strojevima. Zahvaljujući kompresoru s bočnim kanalom, koji se ne troši, uređaj je prikladan za trajnu uporabu pa je stoga također idealan kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje. Manualno čišćenje filtra višestruko produljuje trajanje filtra.