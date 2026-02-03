Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap

Kompaktni ind. usisavač IVC 60/30 Ap idealan je za područja u proizvodnji i proizvodne strojeve. Zbog kompresora s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je idealan i za trajnu uporabu.

Kompaktni industrijski usisavač IVC 60/30 Ap je kao stvoren za čišćenja u područjima proizvodnje i proizvodnim strojevima. Zahvaljujući kompresoru s bočnim kanalom, koji se ne troši, uređaj je prikladan za trajnu uporabu pa je stoga također idealan kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje. Manualno čišćenje filtra višestruko produljuje trajanje filtra.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Bočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap: Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap: Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Jasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,9
Težina bez pribora (kg) 88
Težina uklj. ambalažu (kg) 89,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
