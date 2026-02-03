Industrijski usisavač IVC 60/30 Ap
Kompaktni ind. usisavač IVC 60/30 Ap idealan je za područja u proizvodnji i proizvodne strojeve. Zbog kompresora s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je idealan i za trajnu uporabu.
Kompaktni industrijski usisavač IVC 60/30 Ap je kao stvoren za čišćenja u područjima proizvodnje i proizvodnim strojevima. Zahvaljujući kompresoru s bočnim kanalom, koji se ne troši, uređaj je prikladan za trajnu uporabu pa je stoga također idealan kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje. Manualno čišćenje filtra višestruko produljuje trajanje filtra.
Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiBočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Ručno IVC čišćenje filtera (Ap)Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtromJasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,9
|Težina bez pribora (kg)
|88
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|89,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne