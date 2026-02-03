Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²

Kompaktni ind. usisavač za čišćenje područja u proizv. i strojeva za proizvodnju. Zbog kompresora s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je prikladan i za trajnu uporabu. Stoga se također može koristiti i kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizv. strojevima ili stroj. za pakiranje.