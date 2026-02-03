Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²
Kompaktni industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² najprikladniji je za čišćenje proizvodnih područja i proizvodnih strojeva. Zahvaljujući kompresoru s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je prikladan i za trajnu uporabu te se, primjerice, može koristiti kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje.
Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiBočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtromJasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,9
|Težina bez pribora (kg)
|95
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|95,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne
- Autom. isključenje stanja punjenja