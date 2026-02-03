Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²

Kompaktni ind. usisavač za čišćenje područja u proizv. i strojeva za proizvodnju. Zbog kompresora s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je prikladan i za trajnu uporabu. Stoga se također može koristiti i kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizv. strojevima ili stroj. za pakiranje.

Kompaktni industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² najprikladniji je za čišćenje proizvodnih područja i proizvodnih strojeva. Zahvaljujući kompresoru s bočnim kanalom, koji se ne troši, također je prikladan i za trajnu uporabu te se, primjerice, može koristiti kao stacionarni uređaj za usisavanje u proizvodnim strojevima ili strojevima za pakiranje.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Bočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²: Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact²: Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
Jasan kompaktan dizajn filtra. Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,9
Težina bez pribora (kg) 95
Težina uklj. ambalažu (kg) 95,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
  • Autom. isključenje stanja punjenja
