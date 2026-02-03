Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac

Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktan stroj s bočnim kanalnim puhalom za usisavanje suhih materijala. S Tact² čišćenjem filtera i Longopac® sustavom za odlaganje.

Čišćenje proizvodnih prostora i strojeva domena je našeg industrijskog usisavača IVC 60/30 Tact² Longopac®. Nehabajuće bočno puhalo kanala, kao i inovativno automatsko čišćenje filtra Tact², također omogućuju kontinuirani rad kompaktnog stroja, npr. u upotrebi kao stacionarni usisni uređaj u proizvodnji i strojevima za pakiranje. Eliminiraju se suhi materijali poput mineralne prašine sa smanjenom količinom prašine zahvaljujući sustavu za odlaganje Longopac®.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Omogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Bočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtra Tact²
Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
  • Jasan kompaktan dizajn filtra.
  • Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,9
Težina bez pribora (kg) 100
Težina uklj. ambalažu (kg) 107
Dimenzije (d × š × v) (mm) 970 x 690 x 1240

Oprema

  • Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
