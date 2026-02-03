Čišćenje proizvodnih prostora i strojeva domena je našeg industrijskog usisavača IVC 60/30 Tact² Longopac®. Nehabajuće bočno puhalo kanala, kao i inovativno automatsko čišćenje filtra Tact², također omogućuju kontinuirani rad kompaktnog stroja, npr. u upotrebi kao stacionarni usisni uređaj u proizvodnji i strojevima za pakiranje. Eliminiraju se suhi materijali poput mineralne prašine sa smanjenom količinom prašine zahvaljujući sustavu za odlaganje Longopac®.