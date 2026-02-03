Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac
Industrijski usisavač IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktan stroj s bočnim kanalnim puhalom za usisavanje suhih materijala. S Tact² čišćenjem filtera i Longopac® sustavom za odlaganje.
Čišćenje proizvodnih prostora i strojeva domena je našeg industrijskog usisavača IVC 60/30 Tact² Longopac®. Nehabajuće bočno puhalo kanala, kao i inovativno automatsko čišćenje filtra Tact², također omogućuju kontinuirani rad kompaktnog stroja, npr. u upotrebi kao stacionarni usisni uređaj u proizvodnji i strojevima za pakiranje. Eliminiraju se suhi materijali poput mineralne prašine sa smanjenom količinom prašine zahvaljujući sustavu za odlaganje Longopac®.
Značajke i prednosti
Siguran Longopac® sustav za odlaganjeOmogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiBočni kanalni kompresor osvaja jakom snagom usisavanja uz vrlo dug životni vijek od najmanje 20.000 sati. Uređaji su stoga optimalno prikladni za primjenu u radu u više smjena.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Automatsko čišćenje filtara ciljanim i snažnim udarima zraka. Unatoč čišćenju filtera, usisna snaga ostaje konstantno visoka. Dug vijek trajanja filtera smanjuje troškove održavanja.
Opremljen kompaktnim ravnim naboranim filtrom
- Jasan kompaktan dizajn filtra.
- Prikladno za usisavanje slobodno protočne, suhe prašine do klase prašine M.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,9
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|107
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|970 x 690 x 1240
Oprema
- Glavni filter: Filtar s ravnim naborima
- Pribor u opsegu isporuke: ne