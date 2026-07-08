Industrijski usisavač IVM 60/30

Robustan industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 s dugotrajnim kompresorom s bočnim kanalima i velikim zvjezdastim filtrom klase prašine M. Prikladan za uklanjanje sitnih i krupnih krutih tvari.

Dugotrajan kompresor s bočnim kanalima s trofaznim pogonom, veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i jednostavno, ručno čišćenje filtra s prijenosom ubrajaju se u najvažnije vrijednosti našeg industrijskog usisavača srednje klase IVM 60/30. Robustan uređaj izvana oduševljava neosjetljivim čeličnim kućištem, tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline kao i velikim kotačima za jednostavan transport i sigurnu mobilnost. Usisavač se može upotrebljavati u industriji gotovo univerzalno za uklanjanje sitnih i krupnih krutih tvari – prema potrebi čak i u trosmjenskom radu.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/30: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVM 60/30: Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Industrijski usisavač IVM 60/30: Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 79
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 99
Težina uklj. ambalažu (kg) 100,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1030 x 680 x 1650

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 60/30
Industrijski usisavač IVM 60/30
Industrijski usisavač IVM 60/30
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