Dugotrajan kompresor s bočnim kanalima s trofaznim pogonom, veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i jednostavno, ručno čišćenje filtra s prijenosom ubrajaju se u najvažnije vrijednosti našeg industrijskog usisavača srednje klase IVM 60/30. Robustan uređaj izvana oduševljava neosjetljivim čeličnim kućištem, tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline kao i velikim kotačima za jednostavan transport i sigurnu mobilnost. Usisavač se može upotrebljavati u industriji gotovo univerzalno za uklanjanje sitnih i krupnih krutih tvari – prema potrebi čak i u trosmjenskom radu.