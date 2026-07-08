Industrijski usisavač IVM 60/30
Robustan industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 s dugotrajnim kompresorom s bočnim kanalima i velikim zvjezdastim filtrom klase prašine M. Prikladan za uklanjanje sitnih i krupnih krutih tvari.
Dugotrajan kompresor s bočnim kanalima s trofaznim pogonom, veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i jednostavno, ručno čišćenje filtra s prijenosom ubrajaju se u najvažnije vrijednosti našeg industrijskog usisavača srednje klase IVM 60/30. Robustan uređaj izvana oduševljava neosjetljivim čeličnim kućištem, tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline kao i velikim kotačima za jednostavan transport i sigurnu mobilnost. Usisavač se može upotrebljavati u industriji gotovo univerzalno za uklanjanje sitnih i krupnih krutih tvari – prema potrebi čak i u trosmjenskom radu.
Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtromZa sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|79
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|99
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|100,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne