Industrijski usisavač IVR-B 20/8
Mala, svestrana ugradbena jedinica IVR-B 20/8 sa spremnikom od nehrđajućeg čelika i puhačem s bočnim otvorima. Prikladna za usisavanje ostataka prešanja, strugotina i grube prašine.
Industrijski usisavač IVR-B 20/8 savršen je za zahtjevne primjene u industriji prerade metala i plastike. Njegov posebno nizak i kompaktan dizajn čini ga prikladnim za širok raspon primjena. Zahvaljujući snažnom uložnom filtru i visokokvalitetnom spremniku od nehrđajućeg čelika, izbočine, strugotine i prašina mogu se sigurno i pouzdano usisati bez ikakvih poteškoća. Izdržljivo bočno puhalo kanala također jamči kontinuiranu upotrebu, npr. u proizvodnim linijama, dok učinkoviti prigušivač smanjuje radnu buku na minimum. Osim toga, uobičajene komponente su namjerno izostavljene u dizajnu stroja kako bi se zajamčio jednostavan rad i održavanje vrlo malo.
Značajke i prednosti
Kompaktne dimenzijeJednostavno skladištenje i postavljanje između, na ili ispod proizvodnih strojeva. Kompaktna veličina čini ga prikladnim za niz različitih primjena. Snažni bočni kanalni puhač olakšava različite primjene.
Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaSpremnik za sakupljanje može se podići s temeljne ploče stroja. Sigurnosne kopče na poklopcu omogućuju siguran transport.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiKompaktan stroj s nazivnom ulaznom snagom od 0,8 kW za usisavanje krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Opremljen izdržljivim filterom uloška
- Za sigurno usisavanje krutih tvari i malih količina prašine do klase prašine M.
- Vrlo jasan i kompaktan dizajn filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Vakuum (mbar/kPa)
|90 / 9
|Kapacitet spremnika (l)
|20
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|0,8
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,7
|Težina bez pribora (kg)
|32
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|32,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|610 x 450 x 480