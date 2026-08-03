Industrijski usisavač IVR-B 20/8 savršen je za zahtjevne primjene u industriji prerade metala i plastike. Njegov posebno nizak i kompaktan dizajn čini ga prikladnim za širok raspon primjena. Zahvaljujući snažnom uložnom filtru i visokokvalitetnom spremniku od nehrđajućeg čelika, izbočine, strugotine i prašina mogu se sigurno i pouzdano usisati bez ikakvih poteškoća. Izdržljivo bočno puhalo kanala također jamči kontinuiranu upotrebu, npr. u proizvodnim linijama, dok učinkoviti prigušivač smanjuje radnu buku na minimum. Osim toga, uobičajene komponente su namjerno izostavljene u dizajnu stroja kako bi se zajamčio jednostavan rad i održavanje vrlo malo.