Industrijski usisavač IVR-B 20/8

Mala, svestrana ugradbena jedinica IVR-B 20/8 sa spremnikom od nehrđajućeg čelika i puhačem s bočnim otvorima. Prikladna za usisavanje ostataka prešanja, strugotina i grube prašine.

Industrijski usisavač IVR-B 20/8 savršen je za zahtjevne primjene u industriji prerade metala i plastike. Njegov posebno nizak i kompaktan dizajn čini ga prikladnim za širok raspon primjena. Zahvaljujući snažnom uložnom filtru i visokokvalitetnom spremniku od nehrđajućeg čelika, izbočine, strugotine i prašina mogu se sigurno i pouzdano usisati bez ikakvih poteškoća. Izdržljivo bočno puhalo kanala također jamči kontinuiranu upotrebu, npr. u proizvodnim linijama, dok učinkoviti prigušivač smanjuje radnu buku na minimum. Osim toga, uobičajene komponente su namjerno izostavljene u dizajnu stroja kako bi se zajamčio jednostavan rad i održavanje vrlo malo.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-B 20/8: Kompaktne dimenzije
Kompaktne dimenzije
Jednostavno skladištenje i postavljanje između, na ili ispod proizvodnih strojeva. Kompaktna veličina čini ga prikladnim za niz različitih primjena. Snažni bočni kanalni puhač olakšava različite primjene.
Industrijski usisavač IVR-B 20/8: Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Spremnik za sakupljanje može se podići s temeljne ploče stroja. Sigurnosne kopče na poklopcu omogućuju siguran transport.
Industrijski usisavač IVR-B 20/8: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompaktan stroj s nazivnom ulaznom snagom od 0,8 kW za usisavanje krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Opremljen izdržljivim filterom uloška
  • Za sigurno usisavanje krutih tvari i malih količina prašine do klase prašine M.
  • Vrlo jasan i kompaktan dizajn filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 39 / 140
Vakuum (mbar/kPa) 90 / 9
Kapacitet spremnika (l) 20
Nazivna ulazna snaga (kW) 0,8
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,7
Težina bez pribora (kg) 32
Težina uklj. ambalažu (kg) 32,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 610 x 450 x 480
Industrijski usisavač IVR-B 20/8
Industrijski usisavač IVR-B 20/8
Industrijski usisavač IVR-B 20/8
Industrijski usisavač IVR-B 20/8
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