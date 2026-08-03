IVR-B 30/15 je niski i kompaktni industrijski usisivač koji je savršeno prikladan za korištenje u industrijskim procesima obrade metala i plastike. Visokokvalitetni spremnik od nehrđajućeg čelika je otporan i u najzahtjevnijim uvjetima. Ostaci prešanja, strugotine i prašina mogu se pouzdano usisati zahvaljujući filtarskoj patroni. Nepotrebne komponente namjerno su izostavljene. Rezultat je model usisivača kojim se vrlo lako upravlja uz iznimno jednostavno održavanje. Dugovječni puhač s bočnim otvorima jamči neprekidan rad bez ikakvih problema (npr. u proizvodnim linijama). Učinkoviti prigušivač smanjuje buku na ugodnu razinu.