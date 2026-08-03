Industrijski usisavač IVR-B 30/15
Mala, snažna ugradbena jedinica IVR-B 30/15 sa spremnikom od nehrđajućeg čelika i puhačem s bočnim otvorima. Fleksibilna uporaba. Savršena za ostatke prešanja, strugotine i grubu prašinu.
IVR-B 30/15 je niski i kompaktni industrijski usisivač koji je savršeno prikladan za korištenje u industrijskim procesima obrade metala i plastike. Visokokvalitetni spremnik od nehrđajućeg čelika je otporan i u najzahtjevnijim uvjetima. Ostaci prešanja, strugotine i prašina mogu se pouzdano usisati zahvaljujući filtarskoj patroni. Nepotrebne komponente namjerno su izostavljene. Rezultat je model usisivača kojim se vrlo lako upravlja uz iznimno jednostavno održavanje. Dugovječni puhač s bočnim otvorima jamči neprekidan rad bez ikakvih problema (npr. u proizvodnim linijama). Učinkoviti prigušivač smanjuje buku na ugodnu razinu.
Značajke i prednosti
Kompaktne dimenzijeKompaktna veličina čini ga prikladnim za niz različitih primjena. Jednostavno skladištenje i postavljanje između, na ili ispod proizvodnih strojeva. Snažni bočni kanalni puhač olakšava različite primjene.
Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaSpremnik za sakupljanje može se podići s temeljne ploče stroja. Sigurnosne kopče na poklopcu omogućuju siguran transport.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiKompaktan stroj s nazivnom ulaznom snagom od 1,5 kW za usisavanje krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Opremljen izdržljivim filterom uloška
- Za sigurno usisavanje krutih tvari i malih količina prašine do klase prašine M.
- Vrlo jasan i kompaktan dizajn filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|52
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|52,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|810 x 575 x 520