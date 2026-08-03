Industrijski usisavač IVR-B 30/15

Mala, snažna ugradbena jedinica IVR-B 30/15 sa spremnikom od nehrđajućeg čelika i puhačem s bočnim otvorima. Fleksibilna uporaba. Savršena za ostatke prešanja, strugotine i grubu prašinu.

IVR-B 30/15 je niski i kompaktni industrijski usisivač koji je savršeno prikladan za korištenje u industrijskim procesima obrade metala i plastike. Visokokvalitetni spremnik od nehrđajućeg čelika je otporan i u najzahtjevnijim uvjetima. Ostaci prešanja, strugotine i prašina mogu se pouzdano usisati zahvaljujući filtarskoj patroni. Nepotrebne komponente namjerno su izostavljene. Rezultat je model usisivača kojim se vrlo lako upravlja uz iznimno jednostavno održavanje. Dugovječni puhač s bočnim otvorima jamči neprekidan rad bez ikakvih problema (npr. u proizvodnim linijama). Učinkoviti prigušivač smanjuje buku na ugodnu razinu.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-B 30/15: Kompaktne dimenzije
Kompaktne dimenzije
Kompaktna veličina čini ga prikladnim za niz različitih primjena. Jednostavno skladištenje i postavljanje između, na ili ispod proizvodnih strojeva. Snažni bočni kanalni puhač olakšava različite primjene.
Industrijski usisavač IVR-B 30/15: Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Spremnik za sakupljanje može se podići s temeljne ploče stroja. Sigurnosne kopče na poklopcu omogućuju siguran transport.
Industrijski usisavač IVR-B 30/15: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompaktan stroj s nazivnom ulaznom snagom od 1,5 kW za usisavanje krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Opremljen izdržljivim filterom uloška
  • Za sigurno usisavanje krutih tvari i malih količina prašine do klase prašine M.
  • Vrlo jasan i kompaktan dizajn filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 58 / 210
Vakuum (mbar/kPa) 200 / 20
Kapacitet spremnika (l) 30
Nazivna ulazna snaga (kW) 1,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1
Težina bez pribora (kg) 52
Težina uklj. ambalažu (kg) 52,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 810 x 575 x 520
Industrijski usisavač IVR-B 30/15
Industrijski usisavač IVR-B 30/15
Industrijski usisavač IVR-B 30/15
Industrijski usisavač IVR-B 30/15
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH