Ugradbena jedinica IVR-B 50/30 je kompaktni industrijski usisivač s malom težinom - savršeno je prikladan za direktnu ugradnju u industrijske procese za obradu metala i plastike. Zahvaljujući fokusu na najbitnije elemente usisivača, stroj oduševljava veoma jednostavnim rukovanjem i održavanjem. Dugovječni puhač s bočnim otvorima omogućuje neprekidan rad bez kompromisa, npr. u proizvodnim linijama. Zahvaljujući filtarskoj patroni u poklopcu spremnika, stroj je savršeno prikladan za usisavanje strugotina, ostataka prešanja i grube prašine. Robusni spremnik od lakiranog čelika je posebno dizajniran za industrijsku primjenu. Integrirani prigušivač smanjuje buku na ugodnu razinu.