Industrijski usisavač IVR-B 50/30
Kompaktna ugradbena jedinica: industrijski usisivač IVR-B 50/30 s dugovječnim puhačem s bočnim otvorima i filtarskom patronom za (metalne) strugotine, ostatke prešanja i grubu prašinu.
Ugradbena jedinica IVR-B 50/30 je kompaktni industrijski usisivač s malom težinom - savršeno je prikladan za direktnu ugradnju u industrijske procese za obradu metala i plastike. Zahvaljujući fokusu na najbitnije elemente usisivača, stroj oduševljava veoma jednostavnim rukovanjem i održavanjem. Dugovječni puhač s bočnim otvorima omogućuje neprekidan rad bez kompromisa, npr. u proizvodnim linijama. Zahvaljujući filtarskoj patroni u poklopcu spremnika, stroj je savršeno prikladan za usisavanje strugotina, ostataka prešanja i grube prašine. Robusni spremnik od lakiranog čelika je posebno dizajniran za industrijsku primjenu. Integrirani prigušivač smanjuje buku na ugodnu razinu.
Značajke i prednosti
Kompaktne dimenzijeJednostavno skladištenje i postavljanje između, na ili ispod proizvodnih strojeva. Kompaktna veličina čini ga prikladnim za niz različitih primjena. Snažni bočni kanalni puhač olakšava različite primjene.
Samostojeći spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaSpremnik za sakupljanje može se podići s temeljne ploče stroja. Sigurnosne kopče na poklopcu omogućuju siguran transport.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiKompaktan stroj s nazivnom ulaznom snagom od 3 kW za usisavanje krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Opremljen izdržljivim filterom uloška
- Za sigurno usisavanje krutih tvari i malih količina prašine do klase prašine M.
- Vrlo jasan i kompaktan dizajn filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|70
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|70,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|835 x 715 x 570