Industrijski usisavač IVS 100/40 M
IVS 100/40 je robus. Indust. usis. Djel. je mob. i višest. primj. Pogon: kompr. s boč. kan. Kor. se u traj. radu. 400 V, 50 Hz.
Kod IVS 100/40 radi se o vrlo robus. industr. usis. On je djel. mobilan te je višestr. primjenjiv u mnogim ciljnim grupama. Na ravnim podovima može ga pokretati samo 1 osoba. Stoga ujedinjuje veliku snagu usisavanja s mog. brze promjene mjesta uporabe u pogonskom podr. Zbog svoje izvedbe i mnogo raspoloživog ind. pribora, može se koristiti u mnogobr. zadacima čišćenja. Njegov kompresor s bočnim kanalom osigurava veliku snagu usis. Vrlo kvalit. kompres. s bočnim kanal. zaštićen je sigurn. ventilom od pregrijav. motora. Zbog izvedbe motora često se koristi u trajnom načinu rada. Ugr. kompres. s bočnim kan. ima vrlo dug životni vijek. Demontažni spremnik za nečist., s kotač., omog. jednost. odvoženje usis. materijala. Ugrađeni ciklonski separator odvaja najveću kol. prašine već na ulazu u usis., čime znatno produljuje trajnost filtra. Filt. s velikom filt. površ. i visokim učinkom separ. (ispitano kao mat. M) osigurava duge interv. rada bez prekida. Na površ. za odlaganje iznad motora može se odložiti sitni pribor ili alat. Ako usis. treba premjestiti na drugo mjesto, na tu se površ. može odložiti mrežni kabel. Man., ekst. čišć. filtra osig. duge interv. rada i dug živ. vijek filtra.
Značajke i prednosti
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtromZa sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|130
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|131,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne