Industrijski usisavač IVS 100/40 M

IVS 100/40 je robus. Indust. usis. Djel. je mob. i višest. primj. Pogon: kompr. s boč. kan. Kor. se u traj. radu. 400 V, 50 Hz.

Kod IVS 100/40 radi se o vrlo robus. industr. usis. On je djel. mobilan te je višestr. primjenjiv u mnogim ciljnim grupama. Na ravnim podovima može ga pokretati samo 1 osoba. Stoga ujedinjuje veliku snagu usisavanja s mog. brze promjene mjesta uporabe u pogonskom podr. Zbog svoje izvedbe i mnogo raspoloživog ind. pribora, može se koristiti u mnogobr. zadacima čišćenja. Njegov kompresor s bočnim kanalom osigurava veliku snagu usis. Vrlo kvalit. kompres. s bočnim kanal. zaštićen je sigurn. ventilom od pregrijav. motora. Zbog izvedbe motora često se koristi u trajnom načinu rada. Ugr. kompres. s bočnim kan. ima vrlo dug životni vijek. Demontažni spremnik za nečist., s kotač., omog. jednost. odvoženje usis. materijala. Ugrađeni ciklonski separator odvaja najveću kol. prašine već na ulazu u usis., čime znatno produljuje trajnost filtra. Filt. s velikom filt. površ. i visokim učinkom separ. (ispitano kao mat. M) osigurava duge interv. rada bez prekida. Na površ. za odlaganje iznad motora može se odložiti sitni pribor ili alat. Ako usis. treba premjestiti na drugo mjesto, na tu se površ. može odložiti mrežni kabel. Man., ekst. čišć. filtra osig. duge interv. rada i dug živ. vijek filtra.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 4,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 130
Težina uklj. ambalažu (kg) 131,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 771 x 1470

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
