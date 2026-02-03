Kod IVS 100/40 radi se o vrlo robus. industr. usis. On je djel. mobilan te je višestr. primjenjiv u mnogim ciljnim grupama. Na ravnim podovima može ga pokretati samo 1 osoba. Stoga ujedinjuje veliku snagu usisavanja s mog. brze promjene mjesta uporabe u pogonskom podr. Zbog svoje izvedbe i mnogo raspoloživog ind. pribora, može se koristiti u mnogobr. zadacima čišćenja. Njegov kompresor s bočnim kanalom osigurava veliku snagu usis. Vrlo kvalit. kompres. s bočnim kanal. zaštićen je sigurn. ventilom od pregrijav. motora. Zbog izvedbe motora često se koristi u trajnom načinu rada. Ugr. kompres. s bočnim kan. ima vrlo dug životni vijek. Demontažni spremnik za nečist., s kotač., omog. jednost. odvoženje usis. materijala. Ugrađeni ciklonski separator odvaja najveću kol. prašine već na ulazu u usis., čime znatno produljuje trajnost filtra. Filt. s velikom filt. površ. i visokim učinkom separ. (ispitano kao mat. M) osigurava duge interv. rada bez prekida. Na površ. za odlaganje iznad motora može se odložiti sitni pribor ili alat. Ako usis. treba premjestiti na drugo mjesto, na tu se površ. može odložiti mrežni kabel. Man., ekst. čišć. filtra osig. duge interv. rada i dug živ. vijek filtra.