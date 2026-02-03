Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Za usisavanje većih količina krupnih metalnih strugotina i tekućina kao što su ulja i emulzije za hlađenje: mobilan usisavač za tekućine i strugotinu IVR-L 400/24-2 Tc. Sa sabirnim spremnikom zapremine 400 l.

Usisavanje jako velikih količina krupnih strugotina, blata, ulja i emulzija za hlađenje glavna je primjena mobilnog usisavača za tekućine i strugotinu IVR-L 400/24-2 Tc. Pritom 2 optočne turbine i dugotrajni, perivi džepni filtar omogućuju veliku i također konstantnu usisnu snagu bez smanjenja učinka filtra. Mobilan usisavač na izmjeničnu struju s ulaznom snagom od 2,4 kW oduševljava svojom robusnom, kompaktnom konstrukcijom jednostavnom za servisiranje koja omogućuje čak i najteže primjene u industriji. Pritom zvučno izolirana pogonska jedinica i ispušni prigušivač jamče neznatnu buku tijekom rada. Spremnik zapremine 400 l prazni se pomoću preklopnog pokretnog stalka s mehanizmom odmatanja uz poštedu snage ili prema potrebi pomoću viličara. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti odvajanjem ispusnog crijeva s prikazom razine napunjenosti.

Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija s mehanizmom za okretanje
Ergonomska nagibna šasija s mehanizmom za okretanje
Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje velikih posuda od 400 litara naginjanjem.
Praktična mogućnost pražnjenja pomoću viličara uz uštedu vremena
Praktična mogućnost pražnjenja pomoću viličara uz uštedu vremena
Zavareni utori za vilice viličara omogućuju sigurno podizanje i siguran transport.
Optički prikaz razine napunjenosti
Optički prikaz razine napunjenosti
Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 400
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 180
Težina (s priborom) (kg) 187,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 188,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1730 x 805 x 1390
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Područja primjene
  • Za velike količine krutih tvari kao što su krupne strugotine, metalne strugotine, pijesak, šljunak
  • Za velike količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje
Pribor
