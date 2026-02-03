Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Za usisavanje većih količina krupnih metalnih strugotina i tekućina kao što su ulja i emulzije za hlađenje: mobilan usisavač za tekućine i strugotinu IVR-L 400/24-2 Tc. Sa sabirnim spremnikom zapremine 400 l.
Usisavanje jako velikih količina krupnih strugotina, blata, ulja i emulzija za hlađenje glavna je primjena mobilnog usisavača za tekućine i strugotinu IVR-L 400/24-2 Tc. Pritom 2 optočne turbine i dugotrajni, perivi džepni filtar omogućuju veliku i također konstantnu usisnu snagu bez smanjenja učinka filtra. Mobilan usisavač na izmjeničnu struju s ulaznom snagom od 2,4 kW oduševljava svojom robusnom, kompaktnom konstrukcijom jednostavnom za servisiranje koja omogućuje čak i najteže primjene u industriji. Pritom zvučno izolirana pogonska jedinica i ispušni prigušivač jamče neznatnu buku tijekom rada. Spremnik zapremine 400 l prazni se pomoću preklopnog pokretnog stalka s mehanizmom odmatanja uz poštedu snage ili prema potrebi pomoću viličara. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti odvajanjem ispusnog crijeva s prikazom razine napunjenosti.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija s mehanizmom za okretanjeSofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje velikih posuda od 400 litara naginjanjem.
Praktična mogućnost pražnjenja pomoću viličara uz uštedu vremenaZavareni utori za vilice viličara omogućuju sigurno podizanje i siguran transport.
Optički prikaz razine napunjenostiProzirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|400
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|180
|Težina (s priborom) (kg)
|187,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|188,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Područja primjene
- Za velike količine krutih tvari kao što su krupne strugotine, metalne strugotine, pijesak, šljunak
- Za velike količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje