Usisavanje jako velikih količina krupnih strugotina, blata, ulja i emulzija za hlađenje glavna je primjena mobilnog usisavača za tekućine i strugotinu IVR-L 400/24-2 Tc. Pritom 2 optočne turbine i dugotrajni, perivi džepni filtar omogućuju veliku i također konstantnu usisnu snagu bez smanjenja učinka filtra. Mobilan usisavač na izmjeničnu struju s ulaznom snagom od 2,4 kW oduševljava svojom robusnom, kompaktnom konstrukcijom jednostavnom za servisiranje koja omogućuje čak i najteže primjene u industriji. Pritom zvučno izolirana pogonska jedinica i ispušni prigušivač jamče neznatnu buku tijekom rada. Spremnik zapremine 400 l prazni se pomoću preklopnog pokretnog stalka s mehanizmom odmatanja uz poštedu snage ili prema potrebi pomoću viličara. Tekućine se mogu jednostavno ispustiti odvajanjem ispusnog crijeva s prikazom razine napunjenosti.