S motorom snage 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 je početni stroj za usisavanje tekućina i/ili strugotina. IVR-L 65/12-1 je najmanji usisavač za tekućine u liniji IVR-L. Visokokvalitetni usisavač idealan je za usisavanje i odvajanje malih količina tekućina i krutih tvari. Na primjer, rashladne tekućine, maziva, vode ili ulja s metalnim strugotinama. Strugotine se mogu skupljati u košaru za strugotine. Usisana tekućina vraća se u krug putem odvodnog crijeva. Razina punjenja u bilo kojem trenutku je uvijek jasno vidljiva na odvodnom crijevu. Priključak crijeva koji se okreće za 360° na usisnoj glavi olakšava usisavanje u svim smjerovima bez zapetljavanja usisnog crijeva. Integrirano mehaničko isključivanje razine punjenja štiti usisavač od prepunjenosti. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.