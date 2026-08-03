Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 je najmanji industrijski usisavač u liniji IVR-L. Savršen je za usisavanje tekućina i/ili strugotine u metaloprerađivačkoj industriji.
S motorom snage 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 je početni stroj za usisavanje tekućina i/ili strugotina. IVR-L 65/12-1 je najmanji usisavač za tekućine u liniji IVR-L. Visokokvalitetni usisavač idealan je za usisavanje i odvajanje malih količina tekućina i krutih tvari. Na primjer, rashladne tekućine, maziva, vode ili ulja s metalnim strugotinama. Strugotine se mogu skupljati u košaru za strugotine. Usisana tekućina vraća se u krug putem odvodnog crijeva. Razina punjenja u bilo kojem trenutku je uvijek jasno vidljiva na odvodnom crijevu. Priključak crijeva koji se okreće za 360° na usisnoj glavi olakšava usisavanje u svim smjerovima bez zapetljavanja usisnog crijeva. Integrirano mehaničko isključivanje razine punjenja štiti usisavač od prepunjenosti. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.
Značajke i prednosti
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Opremljen tihim motorom ventilatora
- Vrlo kompaktan i okretan stroj s motorom ventilatora.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|38
|Težina (s priborom) (kg)
|38,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|39,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|718 x 526 x 1000
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne