Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc

Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktni početni stroj s nagibnim podvozjem za usisavanje tekućina i/ili strugotine u metaloprerađivačkoj industriji.

Industrijski usisavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc prikladan je za usisavanje i odvajanje rashladnih tekućina, maziva, vode ili ulja od krutih tvari (npr. metalnih strugotina). Nakon usisavanja, strugotine se mogu skupljati u košaru za strugotine, dok se tekućina vraća u krug pomoću odvodnog crijeva. Alternativno, za pražnjenje se može koristiti i nagibno podvozje. Trenutna razina napunjenosti može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Za usisavanje je odgovoran priključak crijeva koji se okreće za 360° na usisnoj glavi. To znači da se prljavština oko usisavača može lako usisati bez zapetljavanja crijeva. Integrirano mehaničko isključivanje razine napunjenosti štiti usisavač od prepunjenosti. S 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 Tc je početni stroj za usisavanje tekućine i/ili strugotine. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.

Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
  • Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
  • Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
  • Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
  • Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
  • Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
  • Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen tihim motorom ventilatora
  • Vrlo kompaktan i okretan stroj s motorom ventilatora.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 72 / 260
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Kapacitet spremnika (l) 65
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 1,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,25
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Težina bez pribora (kg) 40
Težina (s priborom) (kg) 43,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 44,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 737 x 532 x 1100

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc
Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc
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