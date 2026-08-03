Industrijski usisavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc prikladan je za usisavanje i odvajanje rashladnih tekućina, maziva, vode ili ulja od krutih tvari (npr. metalnih strugotina). Nakon usisavanja, strugotine se mogu skupljati u košaru za strugotine, dok se tekućina vraća u krug pomoću odvodnog crijeva. Alternativno, za pražnjenje se može koristiti i nagibno podvozje. Trenutna razina napunjenosti može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Za usisavanje je odgovoran priključak crijeva koji se okreće za 360° na usisnoj glavi. To znači da se prljavština oko usisavača može lako usisati bez zapetljavanja crijeva. Integrirano mehaničko isključivanje razine napunjenosti štiti usisavač od prepunjenosti. S 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 Tc je početni stroj za usisavanje tekućine i/ili strugotine. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.