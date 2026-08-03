Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc
Industrijski usisavač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktni početni stroj s nagibnim podvozjem za usisavanje tekućina i/ili strugotine u metaloprerađivačkoj industriji.
Industrijski usisavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc prikladan je za usisavanje i odvajanje rashladnih tekućina, maziva, vode ili ulja od krutih tvari (npr. metalnih strugotina). Nakon usisavanja, strugotine se mogu skupljati u košaru za strugotine, dok se tekućina vraća u krug pomoću odvodnog crijeva. Alternativno, za pražnjenje se može koristiti i nagibno podvozje. Trenutna razina napunjenosti može se u svakom trenutku vidjeti kroz odvodno crijevo. Za usisavanje je odgovoran priključak crijeva koji se okreće za 360° na usisnoj glavi. To znači da se prljavština oko usisavača može lako usisati bez zapetljavanja crijeva. Integrirano mehaničko isključivanje razine napunjenosti štiti usisavač od prepunjenosti. S 1,2 kW, IVR-L 65/12-1 Tc je početni stroj za usisavanje tekućine i/ili strugotine. Pogonska glava djelomično je izrađena od recikliranog materijala.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
- Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
- Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
- Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen tihim motorom ventilatora
- Vrlo kompaktan i okretan stroj s motorom ventilatora.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Težina (s priborom) (kg)
|43,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|44,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|737 x 532 x 1100
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne