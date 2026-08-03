Montirane na nosač strojeva iz tvrtke Kärcher, s mobilnim uređajem WRS 200 komunalne tvrtke sada imaju mogućnost specifičnog uklanjanja neželjenog korova na temeljit i ekološki prihvatljiv način. Vrlo kompaktan dizajn i neovisnost vanjskog napajanja vodom ili električnom energijom znače da se može koristiti i u vrlo udaljenim područjima kao i na stazama, u parkovima ili u gradskim područjima. Korov se rješava vrućom vodom od 98 °C - strojno pomoću postavljene prednje grede ili ručno pomoću ručne mlaznice. Moguće su i druge primjene koje su dio svakodnevnih komunalnih radnih aktivnosti: čišćenje pod visokim tlakom hladnom ili vrućom vodom, zalijevanje gredica, grmlja i drveća u parkovima, kao i učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa svih tvrdih tla.