WRS 200
Naš WRS 200 je mobilna oprema za komunalne strojeve koja se posebno koristi za ciljano suzbijanje korova vrućom vodom. Kompaktnih dimenzija i male težine.
Montirane na nosač strojeva iz tvrtke Kärcher, s mobilnim uređajem WRS 200 komunalne tvrtke sada imaju mogućnost specifičnog uklanjanja neželjenog korova na temeljit i ekološki prihvatljiv način. Vrlo kompaktan dizajn i neovisnost vanjskog napajanja vodom ili električnom energijom znače da se može koristiti i u vrlo udaljenim područjima kao i na stazama, u parkovima ili u gradskim područjima. Korov se rješava vrućom vodom od 98 °C - strojno pomoću postavljene prednje grede ili ručno pomoću ručne mlaznice. Moguće su i druge primjene koje su dio svakodnevnih komunalnih radnih aktivnosti: čišćenje pod visokim tlakom hladnom ili vrućom vodom, zalijevanje gredica, grmlja i drveća u parkovima, kao i učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa svih tvrdih tla.
Značajke i prednosti
Dizajniran za raznoliku mobilnu implementaciju
- Ciljano i učinkovito uništavanje korova vrućom vodom: strojem s prednjom gredom svjetlom ili ručnom mlaznicom.
- Profesionalno visokotlačno čišćenje hladnom i vrućom vodom.
- Učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa tvrdih podova.
Kompaktna izvedba
- Manji rizik od oštećenja jer stražnji dio vozila također ostaje vidljiv u zrcalu u zavojima.
- Moguće su primjene u uskim i ograničenim područjima zahvaljujući visokoj upravljivosti stroja.
- Ne utječe na širinu stroja bez obzira na to koje se vozilo koristi.
Nisko težište vozila
- Brza montaža pomoću spojnog trokuta na stražnjem dijelu vozila za optimalnu raspodjelu težine.
- Nisko težište vozila jamči ugodno ponašanje u vožnji u prometu.
- Ovisno o vozilu nosaču, moguće je dodati spremnike za vodu zapremine do 1000 litara.
Vrlo učinkovite primjene
- Brza pogonska spremnost visoko učinkovitog plamenika.
- S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
- Snažna visokotlačna Kärcher pumpa za radne pritiske do 200 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar/MPa)
|min. 10 - do 200 / min. 1 - do 20
|Temperatura (°C)
|98 - maks. 135
|Protok (l/min)
|28
|Vrsta goriva
|Diesel
|Spremnik za gorivo (l)
|20
|Potrošnja diesel goriva kod punog opterećenja (l/h)
|12
|Težina (kg)
|300
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|308,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|550 x 955 x 1290
Područja primjene
- Za ciljano uklanjanje korova vrućom vodom.
- za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
- Za učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa tvrdih podova.
- Za zalijevanje u parkovima.