WRS 200

Naš WRS 200 je mobilna oprema za komunalne strojeve koja se posebno koristi za ciljano suzbijanje korova vrućom vodom. Kompaktnih dimenzija i male težine.

Montirane na nosač strojeva iz tvrtke Kärcher, s mobilnim uređajem WRS 200 komunalne tvrtke sada imaju mogućnost specifičnog uklanjanja neželjenog korova na temeljit i ekološki prihvatljiv način. Vrlo kompaktan dizajn i neovisnost vanjskog napajanja vodom ili električnom energijom znače da se može koristiti i u vrlo udaljenim područjima kao i na stazama, u parkovima ili u gradskim područjima. Korov se rješava vrućom vodom od 98 °C - strojno pomoću postavljene prednje grede ili ručno pomoću ručne mlaznice. Moguće su i druge primjene koje su dio svakodnevnih komunalnih radnih aktivnosti: čišćenje pod visokim tlakom hladnom ili vrućom vodom, zalijevanje gredica, grmlja i drveća u parkovima, kao i učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa svih tvrdih tla.

Značajke i prednosti
Dizajniran za raznoliku mobilnu implementaciju
  • Ciljano i učinkovito uništavanje korova vrućom vodom: strojem s prednjom gredom svjetlom ili ručnom mlaznicom.
  • Profesionalno visokotlačno čišćenje hladnom i vrućom vodom.
  • Učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa tvrdih podova.
Kompaktna izvedba
  • Manji rizik od oštećenja jer stražnji dio vozila također ostaje vidljiv u zrcalu u zavojima.
  • Moguće su primjene u uskim i ograničenim područjima zahvaljujući visokoj upravljivosti stroja.
  • Ne utječe na širinu stroja bez obzira na to koje se vozilo koristi.
Nisko težište vozila
  • Brza montaža pomoću spojnog trokuta na stražnjem dijelu vozila za optimalnu raspodjelu težine.
  • Nisko težište vozila jamči ugodno ponašanje u vožnji u prometu.
  • Ovisno o vozilu nosaču, moguće je dodati spremnike za vodu zapremine do 1000 litara.
Vrlo učinkovite primjene
  • Brza pogonska spremnost visoko učinkovitog plamenika.
  • S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
  • Snažna visokotlačna Kärcher pumpa za radne pritiske do 200 bara.
Specifikacije

Tehnički podaci

Tlak (bar/MPa) min. 10 - do 200 / min. 1 - do 20
Temperatura (°C) 98 - maks. 135
Protok (l/min) 28
Vrsta goriva Diesel
Spremnik za gorivo (l) 20
Potrošnja diesel goriva kod punog opterećenja (l/h) 12
Težina (kg) 300
Težina uklj. ambalažu (kg) 308,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 550 x 955 x 1290
Područja primjene
  • Za ciljano uklanjanje korova vrućom vodom.
  • za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
  • Za učinkovito uklanjanje žvakaće gume sa tvrdih podova.
  • Za zalijevanje u parkovima.
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