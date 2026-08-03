Moderna dizelska tehnika sa štedljivim Common-Rail izravnim ubrizgavanjem i filtrom dizelskih čestica kod motora od 42 KS našeg nosača uređaja MIC 42 smanjuju vrijednosti ispušnih plinova znatno ispod graničnih vrijednosti stupnja emisija STAGE V. Stoga je uređaj ne samo prikladan za primjenu u ekološkim gradskim zonama, već ga odlikuje i enormna ekonomičnost. Tome također doprinose i kvalitetne komponente, koje omogućuju vrlo duge intervale održavanja od 500 odnosno 1000 sati. Održavanje svih relevantnih područja bez alata također je dio promišljenog ukupnog koncepta, jednako kao i raznovrsne mogućnosti integriranja montažnih uređaja. Tako je prihvat prednjih montažnih uređaja moguć preko standardiziranog spojnog trokuta KAT 0, dok se montažni uređaji na stražnjim kolima zahvaljujući našem sustavu brze zamjene mijenjaju uz pomoć hidrauličkog prekretnog okvira, bez uporabe sile. A opcionalni sustav višestrukog spajanja jamči brzo priključenje hidraulike bez kapanja. Osim toga, prednost za korisnika je i vrlo velika kabina s pregledno raspoređenim elementima rukovanja i mnogim drugim korisnim detaljima, kao što je ladica sa zaključavanjem.