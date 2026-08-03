Implementirani nosač MIC 42

Nosač uređaja MIC 42 sa sustavom brze zamjene, komfornom kabinom s vidljivošću na sve strane, intuitivnim konceptom rukovanja i motorom koji znatno nadmašuje zahtjeve dolazeće vrijednosti STAGE V.

Moderna dizelska tehnika sa štedljivim Common-Rail izravnim ubrizgavanjem i filtrom dizelskih čestica kod motora od 42 KS našeg nosača uređaja MIC 42 smanjuju vrijednosti ispušnih plinova znatno ispod graničnih vrijednosti stupnja emisija STAGE V. Stoga je uređaj ne samo prikladan za primjenu u ekološkim gradskim zonama, već ga odlikuje i enormna ekonomičnost. Tome također doprinose i kvalitetne komponente, koje omogućuju vrlo duge intervale održavanja od 500 odnosno 1000 sati. Održavanje svih relevantnih područja bez alata također je dio promišljenog ukupnog koncepta, jednako kao i raznovrsne mogućnosti integriranja montažnih uređaja. Tako je prihvat prednjih montažnih uređaja moguć preko standardiziranog spojnog trokuta KAT 0, dok se montažni uređaji na stražnjim kolima zahvaljujući našem sustavu brze zamjene mijenjaju uz pomoć hidrauličkog prekretnog okvira, bez uporabe sile. A opcionalni sustav višestrukog spajanja jamči brzo priključenje hidraulike bez kapanja. Osim toga, prednost za korisnika je i vrlo velika kabina s pregledno raspoređenim elementima rukovanja i mnogim drugim korisnim detaljima, kao što je ladica sa zaključavanjem.

Značajke i prednosti
Implementirani nosač MIC 42: Ekonomičan i ekološki prihvatljiv pogon
Ekonomičan i ekološki prihvatljiv pogon
Common-rail izravno ubrizgavanje i filtar za dizelske čestice smanjuju vrijednosti ispušnih plinova ispod stupnja emisija STAGE V. Za primjenu u gradskim ekološkim zonama. Mala potrošnja goriva čuva okoliš i smanjuje pogonske troškove.
Implementirani nosač MIC 42: Integrirani sustavi brze zamjene
Integrirani sustavi brze zamjene
Prihvat prednjih montažnih uređaja preko standardiziranog spojnog trokuta KAT Kommunal. Zamjena montažnih uređaja na stražnjem dijelu vozila uz pomoć sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom. Opcionalni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja.
Implementirani nosač MIC 42: Maksimalni komfor u radu
Maksimalni komfor u radu
Najveća kabina u svojoj klasi (zračni volumen 1,45 m³), preglednost 360°, ergonomska i pregledna. Prozori s obje strane, ladica sa zaključavanjem, mogućnost punjenja putem USB priključka, držač za boce.
Iznimno jednostavno održavanje
  • Visokokvalitetne komponente omogućuju vrlo duge intervale održavanja od 500 sati.
  • Nije potreban alat za pristup svim komponentama relevantnim za održavanje, npr. preko izvlačne obloge motora.
  • Hladnjak je u svrhu čišćenja moguće postaviti u definirani položaj za održavanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pogon Diesel
Vučni pogon Pogon na sve kotače
Proizvođač motora Yanmar
Snaga motora (kW) 32
Zapremina (cm³) 1568
Cilindar 3
Norma za ispušne plinove STAGE V
Spremnik za gorivo (l) 41
Brzina vožnje (km/h) 25
Radna brzina (km/h) 25
Osovinski razmak (mm) 1500
Dopuštena ukupna težina (kg) 2500
Težina bez pribora (kg) 1400
Težina uklj. ambalažu (kg) 1400
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Oprema

  • Filtar za čestice
  • Klima uređaj
  • Grijanje
  • Rotacijsko svjetlo
  • Primjena tijekom cijele godine
Implementirani nosač MIC 42
Implementirani nosač MIC 42
Implementirani nosač MIC 42
Implementirani nosač MIC 42
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