Mokro suhi usisavač NT 20/1 Me Classic

Robusni, kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 20/1 Me Classic sa spremnikom od 20 litara pouzdano uklanja sve vrste prljavštine.

NT 20/1 Me Classic je robustan, kompaktan usisavač za mokro i suho usisavanje iz serije NT Classic. Stroj je opremljen spremnikom od 20 litara i impresionira svojim konceptom jednostavnog servisiranja, niskim troškovima rada i održavanja te pouzdanom tehnologijom filtriranja. Sa svojom snažnom turbinom od 1500 W, usisavač čini lak rad sa svim vrstama prljavštine. Stroj je idealan za male količine tekućina, grubu prljavštinu i prašinu.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 20/1 Me Classic: Kompaktan, robustan, mobilan
Kompaktan, robustan, mobilan
Izvrsna stabilnost, jednostavno upravljanje i praktičan transport zahvaljujući tankom obliku i 4 kotača. Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Mokro suhi usisavač NT 20/1 Me Classic: Izvrsna snaga usisavanja
Izvrsna snaga usisavanja
NT Classic uređaji sa snažnom turbinom od 1500 W pouzdano uklanjaju širok raspon nečistoća. Za izvrsne rezultate čišćenja.
Mokro suhi usisavač NT 20/1 Me Classic: Usluga i udobnost
Usluga i udobnost
Senzacionalno brzo: Easy Service Concept omogućuje uklanjanje turbine u samo 44 sekunde. Brza izmjena turbine ne štedi samo ogromnu količinu vremena, nego i troškove.
Učinkovitost uz minimalizam
  • Velika trajna filtarska košara osigurava optimalno odvajanje prašine i omogućuje trajno usisavanje bez filtarskih vrećica.
  • Nema troškova za filter vrećice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 59
Vakuum (mbar/kPa) 227 / 22,7
Kapacitet spremnika (l) 20
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 1500
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 6,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 78
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 7,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 360 x 520

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Suha podna mlaznica: 260 mm
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
Područja primjene
  • Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.
Pribor
