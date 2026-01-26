Sa svojom posudom od 70 litara, usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora NT 70/2 Me Classic može usisati velike količine mokre i grube prljavštine. Sa svojom visokom usisnom snagom i vrlo učinkovitim uložnim filtrom, usisavač olakšava rad sa svim vrstama prašine, tekućina i grube prljavštine. Štoviše, robusni usisavač opremljen je praktičnim odvodnim crijevom. Usisavač nudi izvanrednu mobilnost zahvaljujući ručki za guranje i iznimno robusnom kućištu s metalnim kotačićima.