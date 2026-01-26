Mokro suhi usisavač NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic je robustan, snažan i jednostavan za korištenje mokri i suhi usisavač s dva motora i spremnikom od 70 litara za grubu prljavštinu, prašinu i tekućine.
Sa svojom posudom od 70 litara, usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora NT 70/2 Me Classic može usisati velike količine mokre i grube prljavštine. Sa svojom visokom usisnom snagom i vrlo učinkovitim uložnim filtrom, usisavač olakšava rad sa svim vrstama prašine, tekućina i grube prljavštine. Štoviše, robusni usisavač opremljen je praktičnim odvodnim crijevom. Usisavač nudi izvanrednu mobilnost zahvaljujući ručki za guranje i iznimno robusnom kućištu s metalnim kotačićima.
Značajke i prednosti
Robustan i jednostavan za transport
- Izuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima.
- Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Izvrsna snaga usisavanja
- 2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja.
- Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Praktično servisiranje
- Senzacionalno brzo: Easy Service Concept omogućuje uklanjanje turbine u samo 44 sekunde.
- Brza izmjena turbine ne štedi samo ogromnu količinu vremena, nego i troškove.
Usisavanje bez filter vrećica
- Dvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom.
- Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|70
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|18,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|26
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 510 x 850
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Suha podna mlaznica: 360 mm
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Papir
- Crijevo za ispuštanje
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Izvlačna ručka
Područja primjene
- Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.