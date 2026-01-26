Mokro suhi usisavač NT 70/2 Me Classic Edition

NT 70/2 Me Classic je robustan, snažan i jednostavan za korištenje mokri i suhi usisavač s dva motora i spremnikom od 70 litara za grubu prljavštinu, prašinu i tekućine.

Sa svojom posudom od 70 litara, usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora NT 70/2 Me Classic može usisati velike količine mokre i grube prljavštine. Sa svojom visokom usisnom snagom i vrlo učinkovitim uložnim filtrom, usisavač olakšava rad sa svim vrstama prašine, tekućina i grube prljavštine. Štoviše, robusni usisavač opremljen je praktičnim odvodnim crijevom. Usisavač nudi izvanrednu mobilnost zahvaljujući ručki za guranje i iznimno robusnom kućištu s metalnim kotačićima.

Značajke i prednosti
Robustan i jednostavan za transport
  • Izuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima.
  • Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Izvrsna snaga usisavanja
  • 2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja.
  • Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Praktično servisiranje
  • Senzacionalno brzo: Easy Service Concept omogućuje uklanjanje turbine u samo 44 sekunde.
  • Brza izmjena turbine ne štedi samo ogromnu količinu vremena, nego i troškove.
Usisavanje bez filter vrećica
  • Dvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom.
  • Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 2 x 53
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 70
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 76
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 18,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 26
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 510 x 850

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Suha podna mlaznica: 360 mm
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: Papir
  • Crijevo za ispuštanje
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
  • Izvlačna ručka
Područja primjene
  • Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.
Pribor
