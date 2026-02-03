NT 20/1 Me Classic je robustan, kompaktan usisavač za mokro i suho usisavanje iz NT Classic asortimana. Stroj je opremljen spremnikom od 20 litara i impresionira svojim konceptom jednostavnog servisiranja, niskim troškovima rada i održavanja te pouzdanom tehnologijom filtra. Sa svojom snažnom turbinom od 1.500 W, usisavač lagano radi sa svim vrstama prljavštine. Stroj je idealan za male količine tekućine, grube prljavštine i prašine.