Mokro suhi usisavač NT 20/1 Me Classic Edition
Robusni, kompaktni NT 20/1 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje sa spremnikom od 20 litara pouzdano uklanja sve vrste prljavštine.
NT 20/1 Me Classic je robustan, kompaktan usisavač za mokro i suho usisavanje iz NT Classic asortimana. Stroj je opremljen spremnikom od 20 litara i impresionira svojim konceptom jednostavnog servisiranja, niskim troškovima rada i održavanja te pouzdanom tehnologijom filtra. Sa svojom snažnom turbinom od 1.500 W, usisavač lagano radi sa svim vrstama prljavštine. Stroj je idealan za male količine tekućine, grube prljavštine i prašine.
Značajke i prednosti
Kompaktan, robustan, mobilanIzvrsna stabilnost, jednostavno upravljanje i praktičan transport zahvaljujući tankom obliku i 4 kotača. Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Izvrsna snaga usisavanjaNT Classic uređaji sa snažnom turbinom od 1500 W pouzdano uklanjaju širok raspon nečistoća. Za izvrsne rezultate čišćenja.
Usluga i udobnostSenzacionalno brzo: Easy Service Concept omogućuje uklanjanje turbine u samo 44 sekunde. Brza izmjena turbine ne štedi samo ogromnu količinu vremena, nego i troškove.
Učinkovitost uz minimalizam
- Jednomotorni strojevi NT Classic imaju provjerene Kärcher patronske filtere.
- Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Kapacitet spremnika (l)
|20
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1500
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|6,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|78
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|7,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 360 x 520
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
- Posuda od nehrđajućeg čelika
Područja primjene
- Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.