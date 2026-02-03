Dizajniran za umjerene količine tekućine, grube prljavštine i prašine: sa snagom turbine od 1500 W i kapacitetom spremnika od 30 litara, NT 30/1 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje idealan je za usisavanje svih vrsta prljavštine. Stroj NT Classic također ima visoke rezultate sa svojom isprobanom i testiranom tehnologijom filtera, konceptom jednostavnog servisiranja i niskim troškovima održavanja i rada.