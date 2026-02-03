Mokro suhi usisavač NT 38/1 Me Classic Edition
Unatoč svojim kompaktnim dimenzijama, robusni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 38/1 Me Classic bez napora usisava velike količine svih vrsta prljavštine - sa spremnikom od 38 litara.
NT 38/1 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje bez napora usisava velike količine tekućine, prašine ili grube prljavštine - sa snažnom turbinom od 1500 W. Ovaj kompaktni usisavač ima robusnu posudu od 38 litara. Asortiman NT Classic također ima pouzdanu tehnologiju filtera. Posebna značajka je koncept jednostavnog servisa za smanjenje troškova rada i održavanja.
Značajke i prednosti
Kompaktan, robustan, mobilanIzvrsna stabilnost, jednostavno upravljanje i praktičan transport zahvaljujući tankom obliku i 4 kotača. Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Izvrsna snaga usisavanjaNT Classic uređaji sa snažnom turbinom od 1500 W pouzdano uklanjaju širok raspon nečistoća. Za izvrsne rezultate čišćenja.
Usluga i udobnostSenzacionalno brzo: Easy Service Concept omogućuje uklanjanje turbine u samo 44 sekunde. Brza izmjena turbine ne štedi samo ogromnu količinu vremena, nego i troškove.
Usisavanje bez filter vrećica
- Jednomotorni strojevi NT Classic imaju provjerene Kärcher patronske filtere.
- Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Kapacitet spremnika (l)
|38
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1500
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|6,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|78
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|8,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 360 x 735
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
- Posuda od nehrđajućeg čelika
Područja primjene
- Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.