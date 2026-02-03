NT 38/1 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje bez napora usisava velike količine tekućine, prašine ili grube prljavštine - sa snažnom turbinom od 1500 W. Ovaj kompaktni usisavač ima robusnu posudu od 38 litara. Asortiman NT Classic također ima pouzdanu tehnologiju filtera. Posebna značajka je koncept jednostavnog servisa za smanjenje troškova rada i održavanja.