Mokro suhi usisavač NT 50/2 Me Classic Edition

Dvomotorni NT 50/2 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje s patronskim filterom i spremnikom od 50 litara. Za sve vrste mokre i grube prljavštine. Izuzetna usisna snaga i kvaliteta.

Snažni usisavač NT 50/2 Me Classic s dva motora za mokro i suho usisavanje uklanja tekućine, grubu prljavštinu i prašinu u trenu. Stroj je opremljen spremnikom od 50 litara i nudi izvrsno rukovanje i robusnu kvalitetu. Standardna ručka za potiskivanje i iznimno robusna šasija s metalnim kotačićima osiguravaju izvanrednu mobilnost. Stroj ima filter s uloškom i nudi koncept jednostavnog servisa. NT 50/2 Me Classic dizajniran je za umjerene količine prljavštine.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 50/2 Me Classic Edition: Robustan i jednostavan za transport
Robustan i jednostavan za transport
Izuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima. Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Mokro suhi usisavač NT 50/2 Me Classic Edition: Izvrsna snaga usisavanja
Izvrsna snaga usisavanja
2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja. Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Mokro suhi usisavač NT 50/2 Me Classic Edition: Usisavanje bez filter vrećica
Usisavanje bez filter vrećica
Dvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom. Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 2 x 53
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 50
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 76
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 17,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 23,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 510 x 850

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: Papir
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
  • Izvlačna ručka
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Područja primjene
  • Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.
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