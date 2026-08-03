Mokro suhi usisavač NT 50/2 Me Classic Edition
Dvomotorni NT 50/2 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje s patronskim filterom i spremnikom od 50 litara. Za sve vrste mokre i grube prljavštine. Izuzetna usisna snaga i kvaliteta.
Snažni usisavač NT 50/2 Me Classic s dva motora za mokro i suho usisavanje uklanja tekućine, grubu prljavštinu i prašinu u trenu. Stroj je opremljen spremnikom od 50 litara i nudi izvrsno rukovanje i robusnu kvalitetu. Standardna ručka za potiskivanje i iznimno robusna šasija s metalnim kotačićima osiguravaju izvanrednu mobilnost. Stroj ima filter s uloškom i nudi koncept jednostavnog servisa. NT 50/2 Me Classic dizajniran je za umjerene količine prljavštine.
Značajke i prednosti
Robustan i jednostavan za transportIzuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima. Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Izvrsna snaga usisavanja2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja. Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Usisavanje bez filter vrećicaDvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom. Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|17,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|23,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 510 x 850
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Papir
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Izvlačna ručka
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Područja primjene
- Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.
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