Snažni usisavač NT 50/2 Me Classic s dva motora za mokro i suho usisavanje uklanja tekućine, grubu prljavštinu i prašinu u trenu. Stroj je opremljen spremnikom od 50 litara i nudi izvrsno rukovanje i robusnu kvalitetu. Standardna ručka za potiskivanje i iznimno robusna šasija s metalnim kotačićima osiguravaju izvanrednu mobilnost. Stroj ima filter s uloškom i nudi koncept jednostavnog servisa. NT 50/2 Me Classic dizajniran je za umjerene količine prljavštine.