Bez obzira radi li se o prašini, gruboj prljavštini ili tekućini, moćni NT 90/2 Me Classic ima ekstra veliki spremnik od 90 litara za usisavanje velikih količina prljavštine svih vrsta i karakterizira ga jednostavno rukovanje. Visokokvalitetni, robusni usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora opremljen je standardnom ručkom za potiskivanje i iznimno robusnom šasijom s metalnim kotačićima. Stroj je također opremljen visokoučinkovitim patronskim filterom i praktičnim odvodnim crijevom.