Mokro suhi usisavač NT 90/2 Me Classic Edition

Sa svojim spremnikom od 90 litara, NT 90/2 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje s 2 motora može usisati velike količine mokre i krupne prljavštine. S izvanrednom snagom usisavanja.

Bez obzira radi li se o prašini, gruboj prljavštini ili tekućini, moćni NT 90/2 Me Classic ima ekstra veliki spremnik od 90 litara za usisavanje velikih količina prljavštine svih vrsta i karakterizira ga jednostavno rukovanje. Visokokvalitetni, robusni usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora opremljen je standardnom ručkom za potiskivanje i iznimno robusnom šasijom s metalnim kotačićima. Stroj je također opremljen visokoučinkovitim patronskim filterom i praktičnim odvodnim crijevom.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 90/2 Me Classic Edition: Robustan i jednostavan za transport
Robustan i jednostavan za transport
Izuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima. Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Mokro suhi usisavač NT 90/2 Me Classic Edition: Izvrsna snaga usisavanja
Izvrsna snaga usisavanja
2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja. Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Mokro suhi usisavač NT 90/2 Me Classic Edition: Crijevo za ispuštanje
Crijevo za ispuštanje
Zahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Usisavanje bez filter vrećica
  • Dvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom.
  • Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 2 x 53
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 90
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 76
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 19
Težina uklj. ambalažu (kg) 26
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 510 x 995

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: Papir
  • Crijevo za ispuštanje
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
Područja primjene
  • Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.
Pribor
