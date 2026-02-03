Mokro suhi usisavač NT 90/2 Me Classic Edition
Sa svojim spremnikom od 90 litara, NT 90/2 Me Classic usisavač za mokro i suho usisavanje s 2 motora može usisati velike količine mokre i krupne prljavštine. S izvanrednom snagom usisavanja.
Bez obzira radi li se o prašini, gruboj prljavštini ili tekućini, moćni NT 90/2 Me Classic ima ekstra veliki spremnik od 90 litara za usisavanje velikih količina prljavštine svih vrsta i karakterizira ga jednostavno rukovanje. Visokokvalitetni, robusni usisavač za mokro i suho usisavanje s dva motora opremljen je standardnom ručkom za potiskivanje i iznimno robusnom šasijom s metalnim kotačićima. Stroj je također opremljen visokoučinkovitim patronskim filterom i praktičnim odvodnim crijevom.
Značajke i prednosti
Robustan i jednostavan za transportIzuzetno mobilan na svim površinama zahvaljujući robusnoj šasiji, velikim kotačima i metalnim kotačićima. Standardna ručka za guranje osigurava udoban transport.
Izvrsna snaga usisavanja2 snažne turbine osiguravaju izvanrednu snagu usisavanja. Jaka snaga usisavanja osigurava izvrsne rezultate čišćenja i najveću učinkovitost.
Crijevo za ispuštanjeZahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Usisavanje bez filter vrećica
- Dvomotorni usisavači NT Classic opremljeni su provjerenim Kärcher patronskim filterom.
- Patronski filter omogućuje kontinuirano usisavanje bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|90
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|19
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|26
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 510 x 995
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Papir
- Crijevo za ispuštanje
- Posuda od nehrđajućeg čelika
Područja primjene
- Za skupljanje tekućina, grube prljavštine i prašine sa svih tvrdih površina kao i za čišćenje unutrašnjosti automobila.