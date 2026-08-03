Aluminijska drška 140 cm / D23 mm
Za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama: aluminijska ručka, duljine 140 cm i promjera 23 mm.
S promjerom od 23 milimetra, ova aluminijska ručka duga 140 centimetara savršeno i ergonomski leži u ruci, omogućujući čak i dulje radno vrijeme. Aluminij otporan na hrđu također jamči dugi vijek trajanja. Pogodna za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|aluminij / PP
|Vrsta ručke
|Popravak
|Dužina ručke (mm)
|1400
|Promjer ručke (mm)
|23
|Količina (Komad(a))
|1
|Dužina (mm)
|1400
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje
- Podno suho čišćenje