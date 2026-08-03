Aluminijska drška 140 cm / D23 mm

Za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama: aluminijska ručka, duljine 140 cm i promjera 23 mm.

S promjerom od 23 milimetra, ova aluminijska ručka duga 140 centimetara savršeno i ergonomski leži u ruci, omogućujući čak i dulje radno vrijeme. Aluminij otporan na hrđu također jamči dugi vijek trajanja. Pogodna za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal aluminij / PP
Vrsta ručke Popravak
Dužina ručke (mm) 1400
Promjer ručke (mm) 23
Količina (Komad(a)) 1
Dužina (mm) 1400
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
  • Podno suho čišćenje
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