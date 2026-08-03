S promjerom od 23 milimetra, ova aluminijska ručka duga 140 centimetara savršeno i ergonomski leži u ruci, omogućujući čak i dulje radno vrijeme. Aluminij otporan na hrđu također jamči dugi vijek trajanja. Pogodna za korištenje sa svim Kärcher držačima za mopove i plastičnim brisačama.