Kanta sa prešom za krpu 15 l
Kanta zapremine 15 l, pregrada, preša za krpu na pedale i ručka u obliku luka.
Savršeno za brzo čišćenje manjih površina: Jednostavan sustav sastoji se od kante od 15 litara s pregradom i preše za krpu na pedale. Integrirana ergonomska ručka u obliku luka olakšava podizanje i transport.
Značajke i prednosti
Ergonomska ručka u obliku lukaOlakšava podizanje i transport kante.
PregradaPregrada za sigurno odvajanje otopine za čišćenje i prljave vode.
Lagana i robusna
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP / Čelik, pocinčan / Nehrđajući čelik
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|2,8
|Težina ambalaže (kg)
|3,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|460 x 320 x 350
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|460 x 320 x 350
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje