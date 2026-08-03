Kanta sa prešom za krpu 15 l

Kanta zapremine 15 l, pregrada, preša za krpu na pedale i ručka u obliku luka.

Savršeno za brzo čišćenje manjih površina: Jednostavan sustav sastoji se od kante od 15 litara s pregradom i preše za krpu na pedale. Integrirana ergonomska ručka u obliku luka olakšava podizanje i transport.

Značajke i prednosti
Kanta sa prešom za krpu 15 l: Ergonomska ručka u obliku luka
Ergonomska ručka u obliku luka
Olakšava podizanje i transport kante.
Kanta sa prešom za krpu 15 l: Pregrada
Pregrada
Pregrada za sigurno odvajanje otopine za čišćenje i prljave vode.
Kanta sa prešom za krpu 15 l: Lagana i robusna
Lagana i robusna
Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP / Čelik, pocinčan / Nehrđajući čelik
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 2,8
Težina ambalaže (kg) 3,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 460 x 320 x 350
Dimenzije, zapakirano (mm) 460 x 320 x 350
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
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