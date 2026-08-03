Robusna, lagana i nehrđajuća: naša su kolica u potpunosti izrađena od polipropilena i impresioniraju visokokvalitetnim materijalima i opremom. Tu je i preša za krpe, kotači od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 litara u plavoj boji. Klizna ručka sa strane omogućuje posebno jednostavno rukovanje jednom pokretnom kantom- također u skučenim prostorima.