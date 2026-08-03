Kolica s ručkom 25 l

Vrlo pokretna i laka za korištenje, kolica izrađena od polipropilena opremljena učinkovitom prešom za krpe. Uključuje kantu od 25 l u plavoj boji.

Robusna, lagana i nehrđajuća: naša su kolica u potpunosti izrađena od polipropilena i impresioniraju visokokvalitetnim materijalima i opremom. Tu je i preša za krpe, kotači od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 litara u plavoj boji. Klizna ručka sa strane omogućuje posebno jednostavno rukovanje jednom pokretnom kantom- također u skučenim prostorima.

Značajke i prednosti
Kolica s ručkom 25 l: Lagana i robusna
Lagana i robusna
Jednodijelni osnovni okvir za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Kolica s ručkom 25 l: Ergonomska bočna ručka
Ergonomska bočna ručka
Za jednostavno upravljanje u skučenim prostorima. Olakšava ispiranje i zakretanje.
Kolica s ručkom 25 l: Visoka kompatibilnost
Visoka kompatibilnost
Kompatibilna s uobičajenim sustavima s džepovima.
Ekološki prihvatljivo
  • U potpunosti izrađena od polipropilena i stoga potpuno reciklirajuća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 5,9
Težina ambalaže (kg) 7,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 620 x 430 x 910
Dimenzije, zapakirano (mm) 620 x 430 x 910
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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