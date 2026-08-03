Kolica s ručkom 25 l
Vrlo pokretna i laka za korištenje, kolica izrađena od polipropilena opremljena učinkovitom prešom za krpe. Uključuje kantu od 25 l u plavoj boji.
Robusna, lagana i nehrđajuća: naša su kolica u potpunosti izrađena od polipropilena i impresioniraju visokokvalitetnim materijalima i opremom. Tu je i preša za krpe, kotači od 80 mm, odbojnici, kao i kanta od 25 litara u plavoj boji. Klizna ručka sa strane omogućuje posebno jednostavno rukovanje jednom pokretnom kantom- također u skučenim prostorima.
Značajke i prednosti
Lagana i robusnaJednodijelni osnovni okvir za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Ergonomska bočna ručkaZa jednostavno upravljanje u skučenim prostorima. Olakšava ispiranje i zakretanje.
Visoka kompatibilnostKompatibilna s uobičajenim sustavima s džepovima.
Ekološki prihvatljivo
- U potpunosti izrađena od polipropilena i stoga potpuno reciklirajuća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|5,9
|Težina ambalaže (kg)
|7,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|620 x 430 x 910
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|620 x 430 x 910
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje