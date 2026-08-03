Mobilna kanta s prešom 25 l
Nehrđajuća mobilna mobilna kanta izrađena u potpunosti od polipropilena s prešom za krpe i velikom plavom kantom od 25 l.
Naša kolica s kotačima od 80 mm i integriranim zaštitnim odbojnicima jamče izvanrednu mobilnost u čišćenju. Pokretna kanta s prešom za krpe i plavom kantom od 25 l izrađena je u potpunosti od polipropilena i stoga je vrlo higijenska za čišćenje i može se reciklirati. Jednodijelni osnovni okvir osigurava malu težinu i maksimalnu robusnost.
Značajke i prednosti
Lagana i robusna
- Jednodijelni osnovni okvir za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Visoka kompatibilnost
- Kompatibilna s uobičajenim sustavima s džepovima.
Ekološki prihvatljivo
- U potpunosti izrađena od polipropilena i stoga potpuno reciklirajuća.
Ergonomska preša za krpu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina ambalaže (kg)
|6,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|530 x 430 x 910
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|530 x 430 x 910
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje