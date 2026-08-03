Naša kolica s kotačima od 80 mm i integriranim zaštitnim odbojnicima jamče izvanrednu mobilnost u čišćenju. Pokretna kanta s prešom za krpe i plavom kantom od 25 l izrađena je u potpunosti od polipropilena i stoga je vrlo higijenska za čišćenje i može se reciklirati. Jednodijelni osnovni okvir osigurava malu težinu i maksimalnu robusnost.