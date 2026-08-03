Mobilna kanta s prešom 25 l

Nehrđajuća mobilna mobilna kanta izrađena u potpunosti od polipropilena s prešom za krpe i velikom plavom kantom od 25 l.

Naša kolica s kotačima od 80 mm i integriranim zaštitnim odbojnicima jamče izvanrednu mobilnost u čišćenju. Pokretna kanta s prešom za krpe i plavom kantom od 25 l izrađena je u potpunosti od polipropilena i stoga je vrlo higijenska za čišćenje i može se reciklirati. Jednodijelni osnovni okvir osigurava malu težinu i maksimalnu robusnost.

Značajke i prednosti
Lagana i robusna
  • Jednodijelni osnovni okvir za malu težinu i maksimalnu robusnost.
Visoka kompatibilnost
  • Kompatibilna s uobičajenim sustavima s džepovima.
Ekološki prihvatljivo
  • U potpunosti izrađena od polipropilena i stoga potpuno reciklirajuća.
Ergonomska preša za krpu
Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina ambalaže (kg) 6,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 530 x 430 x 910
Dimenzije, zapakirano (mm) 530 x 430 x 910
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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