Dugotrajna kanta s papučicom kapaciteta 30 litara, koja ne hrđa, izrađena je od reciklirane plastike (sadrži više od 60% recikliranog materijala) i namijenjena je za vreće za smeće dimenzija 70 × 40 centimetara. Praktična nožna papučica, izrađena od čvrste plastične šipke, otvara poklopac, čime se sprječava da ruke dodiruju kantu za smeće. Svi dijelovi se vrlo lako održavaju higijenski čistima.