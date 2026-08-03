Kanta za smeće od 30 litara s papučicom i poklopcem
Kanta za smeće s papučicom od 30 litara izrađena od dugotrajne reciklirane plastike. Prikladno za vreće za smeće dimenzija 70 × 40 cm. S kutijom za uložak koji upija neugodne mirise.
Dugotrajna kanta s papučicom kapaciteta 30 litara, koja ne hrđa, izrađena je od reciklirane plastike (sadrži više od 60% recikliranog materijala) i namijenjena je za vreće za smeće dimenzija 70 × 40 centimetara. Praktična nožna papučica, izrađena od čvrste plastične šipke, otvara poklopac, čime se sprječava da ruke dodiruju kantu za smeće. Svi dijelovi se vrlo lako održavaju higijenski čistima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|PP
|Kapacitet (l)
|30
|Boja
|bijela
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina ambalaže (kg)
|3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|500 x 360 x 480
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|500 x 360 x 480
Područja primjene
- Odlaganje