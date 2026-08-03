Dugotrajna kanta s papučicom kapaciteta 60 litara, koja ne hrđa, izrađena je od reciklirane plastike (sadrži gotovo 70% recikliranog materijala) i namijenjena je za vrećice za smeće dimenzija 70 × 110 centimetara. Praktična nožna papučica, izrađena od čvrste plastične šipke, otvara poklopac, čime se sprječava da ruke dodiruju kantu za smeće. Svi dijelovi se vrlo lako održavaju higijenski čistima.