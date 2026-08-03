Kanta za smeće od 60 litara s papučicom i poklopcem

Kanta za smeće s papučicom zapremine 60 litara izrađena od dugotrajne reciklirane plastike. Prikladno za vreće za smeće dimenzija 70 × 110 cm. S kutijom za uložak koji upija neugodne mirise.

Dugotrajna kanta s papučicom kapaciteta 60 litara, koja ne hrđa, izrađena je od reciklirane plastike (sadrži gotovo 70% recikliranog materijala) i namijenjena je za vrećice za smeće dimenzija 70 × 110 centimetara. Praktična nožna papučica, izrađena od čvrste plastične šipke, otvara poklopac, čime se sprječava da ruke dodiruju kantu za smeće. Svi dijelovi se vrlo lako održavaju higijenski čistima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Materijal PP
Kapacitet (l) 60
Boja bijela
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 3,6
Težina ambalaže (kg) 4,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 500 x 360 x 680
Dimenzije, zapakirano (mm) 500 x 360 x 680
Kanta za smeće od 60 litara s papučicom i poklopcem
Područja primjene
  • Odlaganje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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