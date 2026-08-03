Kanta za smeće s gumenim profilom s metlom

Higijenski sustav sakupljanja metenjem. Vodič tobogana za metenje izrađen je od gume, posuda za smeće ima ergonomsku ručku s gumenim profilom.

Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcherov sustav za sakupljanje metenja sastoji se od lopatice za smeće s ergonomskom ručkom i protukliznim gumenim profilom, kao i klizača za metenje s gumom koji se lako prilagođava svim podnim oblogama i pouzdano hvata prljavština. Brisač se mnogo lakše čisti od tradicionalnih sustava s metlom. Kompaktni sustav za sakupljanje metenjem može se koristiti sa svim uobičajenim oblogama za smeće.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja zelena
Materijal ABS plastika / Aluminij / PP / guma
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 1
Težina ambalaže (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 320 x 150 x 970
Dimenzije, zapakirano (mm) 320 x 150 x 970
Kanta za smeće s gumenim profilom s metlom
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Created with AI (artificial intelligence)

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