Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcherov sustav za sakupljanje metenja sastoji se od lopatice za smeće s ergonomskom ručkom i protukliznim gumenim profilom, kao i klizača za metenje s gumom koji se lako prilagođava svim podnim oblogama i pouzdano hvata prljavština. Brisač se mnogo lakše čisti od tradicionalnih sustava s metlom. Kompaktni sustav za sakupljanje metenjem može se koristiti sa svim uobičajenim oblogama za smeće.