Kanta za smeće s gumenim profilom s metlom
Higijenski sustav sakupljanja metenjem. Vodič tobogana za metenje izrađen je od gume, posuda za smeće ima ergonomsku ručku s gumenim profilom.
Savršen za brzo uklanjanje grube i vlažne prljavštine: Kärcherov sustav za sakupljanje metenja sastoji se od lopatice za smeće s ergonomskom ručkom i protukliznim gumenim profilom, kao i klizača za metenje s gumom koji se lako prilagođava svim podnim oblogama i pouzdano hvata prljavština. Brisač se mnogo lakše čisti od tradicionalnih sustava s metlom. Kompaktni sustav za sakupljanje metenjem može se koristiti sa svim uobičajenim oblogama za smeće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Materijal
|ABS plastika / Aluminij / PP / guma
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|1
|Težina ambalaže (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|320 x 150 x 970
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|320 x 150 x 970