Kliješta za grubu nečistoću 100 cm
Ergonomski sakupljač smeća dug 100 cm za udobno sakupljanje grube prljavštine.
Hvataljka duga 100 cm savršena je za sakupljanje grube prljavštine koja je laka za leđa. Ergonomski dizajn skupljača otpada također povećava sigurnost rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Materijal
|aluminij / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,3
|Težina ambalaže (kg)
|0,3
|Dužina (mm)
|1000
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1040 x 160 x 270
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Podno suho čišćenje