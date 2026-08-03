Metla PVC 60cm
Metla (60 cm) s drvenom daskom, tvrdim vlaknima od otpornog PVC-a i koncem. Savršeno za učinkovito čišćenje unutarnjih i vanjskih prostora.
Metla širine 60 cm s drvenom pločom i otpornim tvrdim čekinjama od PVC-a savršena je za uklanjanje labave prljavštine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Navoj omogućuje montažu odgovarajuće Kärcher drvene drške.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta prljavštine
|Labava prljavština
|Program
|CLASSIC
|Radna širina (cm)
|60
|Materijal
|PVC / Drvo / Čelik, pocinčani
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|1
|Dužina (mm)
|600